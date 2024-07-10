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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski minik bikinisiyle poz verdi

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski minik bikinisiyle poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 09:26
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2014 ve 2015 yıllarında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de minik bikinisiyle poz verdi...

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski minik bikinisiyle poz verdi

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan model ve oyuncu Emily Ratajkowski Instagram sayfasındaki pozları ile adından sıkça söz ettiriyor. İddialı tarzı ile dikkat çeken isim bu defa son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski minik bikinisi ile karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin beyaz renk ve çizgi desenli bikinisine sosyal medyada; 'birkaç beden küçük sanırım', 'küçük olmuş sana' gibi yorumlar yapıldı.

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2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

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Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, cesur pozlarıyla sanat camiasının iddialı kişilikleri arasında yer alıyor.

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Emily Ratajkowski
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