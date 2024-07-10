MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İddialar doğru çıktı… Wanda Nara, Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

İddialar doğru çıktı… Wanda Nara, Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcüsü Icardi kadar eşi Wanda Nara da gündemden düşmüyor. Son olarak Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıkmış ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. İddialar doğru çıktı ve Wanda Nara, Icardi'yi terk ettiğini açıkladı.

İddialar doğru çıktı… Wanda Nara, Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

wanda 2

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi Arjantin basınında boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden oldu.

wanda nara

AYRILIĞI DOĞRULADI

America TV'nin haberine göre Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı.

WANDA

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barıştılar mı? O soruyu duyunca hemen uzaklaştıBarıştılar mı? O soruyu duyunca hemen uzaklaştı
Rus annesi Olga'yı görenler çok şaşırdı! Annesi değil ablası gibi' Rus annesi Olga'yı görenler çok şaşırdı! Annesi değil ablası gibi'
25'inci yaşını kutladı! Üç katlı pastası dikkat çekti25'inci yaşını kutladı! Üç katlı pastası dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
En Çok Okunan Haberler
İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın oldu!

EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın oldu!

Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.