İddialar doğru çıktı… Wanda Nara, Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi Arjantin basınında boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden oldu.

AYRILIĞI DOĞRULADI

America TV'nin haberine göre Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı.









