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'Dünyanın en sevimli köpeği' Boo, 'kalp kırıklığından' öldü

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Pomeranian cinsi sosyal medya fenomeni 12 yaşındaki köpek Boo, 'en yakın dostu' Buddy'nin ölümünün ardından yaşadığı kalp sorunları neticesinde yaşamını yitirdi.

'Dünyanın en sevimli köpeği' Boo, 'kalp kırıklığından' öldü

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD'li sahibi, cumartesi sabahı yanına gittiklerinde, sevimli köpekleri Boo'nun uykusunda öldüğünü gördüklerini duyurdu. Anlattığına göre, 11 yıldır en yakın dostu olan Buddy'nin Eylül 2017'de 14 yaşında hayata gözlerini yumması, Boo'yu derinden sarsmıştı.


'BOO'NUN KALBİNİN KELİMENİN TAM MANASIYLA KIRILDIĞINA İNANIYORUZ'

Sevimli köpek Boo'nun 16 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından açıklama yapan sahibi, "Buddy'nin ölmesinden kısa bir süre sonra Boo'da kalp sorunları emareleri görülmeye başladı. En yakın dostunun bizi bırakıp gitmesinden sonra, Boo'nun kalbinin kelimenin tam manasıyla kırıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU KAVUŞMAYI İKİSİNİN DE UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİNİ BİLİYORDUK'

"(Buddy'nin ölümünden sonra Boo) Hayata tutunup bize bir yıl daha verdi. Fakat belli ki vakti dolmuştu" diyen sevimli köpeğin sahibi şöyle devam etti: "Yüreğimiz son derece buruk, ancak Boo'nun daha fazla üzülüp acı çekmeyeceğini bilmek yüreğimize su serpiyor. Şimdi köpek cennetinde bir melek olan sevimli köpeğimiz, sevgili dostu Buddy'nin yanında. Bu kavuşmayı ikisinin de uzun zamandır beklediğini biliyorduk. Sevgili Boo, bir gün yeniden buluşuncaya dek seni tüm kalbimizle sevmeye devam edeceğiz. Buddy'nin yanına koş ve birlikle yapacağınız yaramazlıkları düşün."

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'BOO DÜNYANIN HER BİR YANINDAKİ İNSANLAR İÇİN NEŞE KAYNAĞI OLMUŞTU'

Boo'nun sahibi ayrıca, "Zor zamanlarımızda her daim yanımızda olup bizi neşelendirdi. Fenomen oluşunun ardında çok daha büyük bir amaç var. Boo, dünyanın her bir yanındaki insanlar için neşe kaynağı olmuştu" dedi.

‘BOO: DÜNYANIN EN SEVİMLİ KÖPEĞİNİN HAYATI' İSİMLİ BİR KİTABI YAYINLANMIŞTI

Televizyonların sevilen yüzlerinden olan, hatta 2011'de ‘Boo: Dünyanın En Sevimli Köpeğinin Hayatı' isimli bir kitabı da yayınlanan Boo'nun ölüm haberi, hayranlarını gözyaşlarına boğdu.

Boo, kitabının yayınlanmasının yanı sıra Kanadalı komedyen Seth Rogen gibi birçok ünlü isimle de tanışmıştı. Ayrıca bir Amerikan havayolu şirketinin yüzü olan Boo, ABD'de birçok televizyon programına da konuk olmuştu.

Boo 2012'de CNN'e verdiği bir ‘röportajdaysa', "Ünlü olmak hayatımda pek de bir şey değiştirmedi. Hala evde olmayı, oyuncaklarım ve en yakın dostum Buddy ile oynamayı seviyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
boo kalp kırıklığı pomeranian buddy ölüm

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