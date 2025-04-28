Dünyanın en sıcak yerleri söz konusu olduğunda çoğunlukla Ekvator'a yakın ülkeler incelenmektedir. Dünyanın en sıcak bölgeleri son derece rahatsız edici bir sıcaklığın olduğu coğrafyadır. Dünyada görülen en yüksek sıcaklıklar, bölgede bulunan insanların oldukça rahatsız olduğu konular arasında yer alır. Öte yandan bu yerlerde bulunan çöllerin güneş ışınlarını tutması nedeniyle zeminin daha da ısınması ciddi bir sıcaklık derecesine sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda dünyanın en sıcak ülkesi merak konusudur.

Dünyanın en sıcak ülkesi hangisi ve kaç derece?

Yeryüzünde yaşam oluşabilmesi, Dünya'yı Güneş Sistemi’ndeki en özel gezegen, hatta belki de evrendeki en ilginç gezegen yapmaktadır. Ancak dünya üzerinde bile bazı bölgelerde yaşamın neredeyse imkansız olduğunu söylemek mümkündür. Himalayalar ve Antarktika’nın dondurucu soğukları ya da Sahara ve Mojave çöllerinin kavurucu sıcakları söz konusu olduğunda bu bölgelerde yaşamak oldukça zorludur.

Resmi kaynaklara bakıldığında dünyanın en sıcak noktaları seneler içerisinde değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde en sıcak ülkenin Libya olduğu bilinmektedir.

Bu ülkede yer alan Aziziya Çölü'nün daha sıcak olduğunu ifade etmek de mümkündür. Zira yıllık ortalama sıcaklığın 45 ile 55 santigrat derece arasında değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Bilhassa çölün yıl boyunca bu sıcaklığı düzenli olarak koruduğu görülmektedir.

Dolayısıyla Libya'da yaşamanın bilhassa yaz mevsiminde oldukça çok zor olduğunu ifade etmek mümkündür. Öte yandan Dünya'nın dönüşü ile beraber Güneş'e yakınlığının değişmesi nedeniyle sıcaklığın yükselmesi Libya'da daha da etkili olmaktadır. Bu sıcaklar bilhassa Orta Doğu ve Afrika kıtasında her geçen yıl daha fazla artış göstermeye devam etmektedir.

El Azizia'da yüzlerce yıldır insanların yaşadığı bilinmektedir. Yapılan son nüfus sayımına bakıldığında ise şehir nüfusunun yaklaşık 4.000 kişi olduğu görülür. Bu şehir, 1922'de ölçülen bir sıcaklık kaydı sonucunda dünyanın en sıcak yeri seçilmiştir. Bu düşünce modern bilim insanları tarafından çürütülse de bölgenin oldukça sıcak olduğuna şüphe yoktur.

Ülkede yağış miktarı son derece düşük seviyededir. Hatta ülkedeki bazı noktaların yıllarca hiç yağış almadığı bilinmektedir. Bu zorlu iklim koşulları yüzünden Libya'daki tarım faaliyetleri ve genel yaşam standartları da olumsuz etkilenmektedir.

Libya'nın sahil bölgelerinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu bilinmektedir. Bu bölgelerde yaz mevsimleri yine sıcak geçse de daha nemli yaşanır. Kışlar ise daha yumuşak ve bazen yağmurlu geçebilir. Bu sayede sahil kesimlerinin çöl iç kesimlerine göre daha yaşanabilir olduğu söylenebilir.

Dünyanın en sıcak yeri araştırıldığında bakılması gereken kriterler konusunda herhangi bir ortak düşünce yoktur. Bazı kişiler, herhangi bir dönemde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olan yerin en sıcak olarak kabul edilmesini savunurken bazıları ise en yüksek ortalama sıcaklık değerlerine sahip olan bölgenin kabul edilmesi gerektiğini söylemektedir.

Herhangi bir dönemde ölçülen en yüksek sıcaklık derecesine bakıldığında ''Ölüm Vadisi'' dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edilmektedir. Ölüm Vadisi, dünyadaki en alçak ve en kuru yer olarak bilinmektedir. Gündüzleri vadinin son derece sıcak olduğu bilinse de geceleri sıcaklık seviyeleri sıfırın altına inmektedir.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi’nin en sıcak yer olduğu fikri kabul görse de gün geçtikçe yükselen sıcak seviyeleri nedeniyle alternatif adaylar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İran’daki Lut Çölü, Tunus’un Kebili bölgesi ve Etiyopya’nın Dallol kasabası gibi noktalar da oldukça yüksek sıcaklıklarıyla bilinmektedir.