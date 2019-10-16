Dünyanın en sıra dışı insanları!

Her insan sıra dışıdır ve olduğu haliyle güzeldir, ancak bazı insanların kalabalıklardan ayrılma şekilleri çok farklı ve fantastik olabilir. Kiminin elleri bir dev eli gibi, kiminin ayakları. Kiminin vücudu Hulk‘un vücudu gibi, kiminin vücudu sadece 63 cm. Netice olarak hepsi çok farklı, hepsi çok fantastik, hepsi olduğu haliyle güzel. Sizler için farklı yönleriyle öne çıkmasını başarmış, fantastik film kahramanı gibi görünen birbirinden renkli insanları bir araya getirdik.

1. Bu adamın ismi Sajad Gharibi, kendisi İranlı Hulk olarak biliniyor ki yanlış da sayılmaz.

2. Jeff Dabe Minnesota’da yaşayan sıra dışı bir bilek güreşçisi, dirsek ile bilek arasındaki mesafenin uzunluğu 48 cm.

3. John Ferraro dünya üzerindeki en güçlü kafataslarından birine sahip, kafasıyla metalleri büküyor, beton blokları kırıyor.

4. You Jianxia en uzun kirpiklere sahip kadın, kirpikleri 12 cm uzunluğunda ve uzamaya da devam ediyor.

5. Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez dünyanın en büyük ayağı rekorunu elinde bulunduran arkadaş, ayakları 40.5 cm uzunluğunda.

6. Hintli Jyoti Amge ise dünyanın yaşayan en küçük kadını, bu küçük oyuncunun boyu 63 cm. Bir üstteki arkadaşın ayaklarından sadece 23 cm daha uzun.

7. Sultan Kösen ise bizden biri ve dünyanın en uzun insanı, boyu 2.51 metre.

8. Mehmet Özyürek listeye burun farkıyla giriyor, 8.8 cm’lik burnuyla dünyanın en uzun burunlu insanı kendisi.

9. Maxwell Day dünyanın en esnek ayaklarına sahip kişisi, sağ ayağını 157, sol ayağını ise 143 derece döndürebiliyor.

10. Dünyanın en uzun tırnaklı kadını ise 90 cm tırnaklara sahip ABD’li Lee Redmond.

11. Koreli yıldız Chul Soon Hwang günde 3 bin adet çikolatalı gofret yiyor ve en kısa antrenmanı 2 saatten fazla sürüyor.

12. Charlotte Guttenberg dünyanın en dövmeli kadını, evet yanlış duymadınız vücudunun %98.75’i dövmeyle kaplı.

13. Dünyanın en uzun saçları ise Çinli Xie Qiuping’e ait, 1973 yılında henüz 13 yaşındayken kesmeyi bıraktığı saçları bugün 5.6 metre uzunluğunda.

14. Vücut geliştirmeci Craig Golias o kadar iri ki bir tuvalet kabinine zar zor sığıyor, ama hala “Get Huge” (Devasa Ol) diyor.

15. Rus Svetlana Pankratova dünyanın en uzun bacaklarına sahip, tamı tamına 132 cm. 6’ncı maddedeki dünyanın en kısa kadınının boyunun iki katından 6 cm daha uzun yani.

16. Nepal’de yaşayan bu çocukta nadir görülen kedi gözü sendromu var, bu ona benzersiz bir bakış vermiş.

17. Nova Galaxia’da polikistik over sendromu var, bu sebeple tüm vücudunda kıllar çıkıyor.

18. Wim Hof ‘Buz Adam’ın çok garip bir yeteneği var, dondurucu derecede düşük sıcaklıklarda çıplak şekilde uzun süreler boyunca kalabiliyor.

19. Rodrigo Alves hayatı boyunca bir oyuncak bebeğe benzemeyi istemiş, sonunda Ken’in gerçek hayattaki hali olup çıkmış.





