Dünyanın en soğuk köyü: İnsanlar -71 derecede nasıl yaşıyor?

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Oymyakon köyü, kayıtlara geçen -71 derece ile dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. Yaklaşık 500 kişilik nüfusa sahip bu küçük köy, 'soğukluk kutbu' (Pole of Cold) unvanıyla anılıyor ve zorlu iklim koşullarıyla dikkat çekiyor. İşte ilginç detaylar...

Sedef Karatay

Oymyakon, Rusya’nın Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) bölgesinde, dağlarla çevrili bir vadide bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 750 metre yükseklikte yer alan köy, coğrafi konumu nedeniyle aşırı soğuk havanın hapsolduğu bir noktada bulunuyor. Kış aylarında sıcaklıklar düzenli olarak -50 derecenin altına düşüyor.

REKOR SOĞUK: -71 DERECE

Oymyakon’da ölçülen en düşük sıcaklık, 1926 yılında kayda geçen -71,2 derece oldu. Bu değer, burayı dünya üzerindeki en soğuk yerleşim yeri konumuna getirdi. Karşılaştırmak gerekirse, bu sıcaklıkta açıkta kalan insan derisi yalnızca birkaç dakika içinde donabilir.

GÜNLÜK HAYAT NASIL SÜRÜYOR?

Bu kadar düşük sıcaklıklara rağmen Oymyakon’da yaşam devam ediyor. Evler kalın yalıtımla korunuyor, pencereler çift camlı yapılıyor. Araçlar çoğu zaman gün boyu çalışır halde bırakılıyor; çünkü motorlar kapatıldığında yeniden çalıştırmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Okullar ise ancak sıcaklık -52 derecenin altına düştüğünde tatil ediliyor. Bu da bölge halkının soğuğa ne kadar alışık olduğunu gösteriyor.

NE YENİR, NE YETİŞİR?

Aşırı soğuk nedeniyle bölgede tarım neredeyse yok. Halkın beslenmesinde daha çok et ve balık öne çıkıyor. Donmuş balık (stroganina) yerel mutfağın en bilinen yemeklerinden biri. Sebze ve meyve gibi ürünler ise genellikle dışarıdan getiriliyor.

İLETİŞİM ETKİLENİYOR MU?

Soğuk hava koşulları teknolojiyi de etkiliyor. Telefonlar ve baz istasyonları soğuğa dayanamadığı için, köyde mobil şebeke hattı bulunmuyor.

"SOĞUKLUK KUTBU" TURİZMİ

Son yıllarda Oymyakon, macera ve ekstrem iklim meraklılarının ilgisini çekmeye başladı. Ziyaretçiler, termometrelerin eksi 60’ları gösterdiği anlarda fotoğraf çektirmek ve "dünyanın en soğuk yerinde bulunma" deneyimini yaşamak için köye geliyor.

DOĞAYLA MÜCADELE EDEN İNSANLAR

Oymyakon, insanın doğayla mücadelesinin ve uyumunun en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. -71 dereceyi bulan soğuklara rağmen burada yaşayan insanlar, günlük yaşamlarını sürdürerek dünyanın en sert iklimlerinden birinde hayata tutunmayı başarıyor.

