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Dünyanın en soğuk yerinden çarpıcı fotoğraflar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | 04.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en soğuk kasabası Oymyakon’da çekilen fotoğraflara bakarken içiniz üşüyecek.

Bulunduğunuz bölgenin çok soğuk olmasından şikayetçi misiniz? Bu fotoğrafları gördükten sonra fikriniz değişecek. Çünkü burası dünyanın en soğuk kasabası Oymyakon! EN düşük rekor sıcaklık 1933 yılında kaydedilmiş. O gün termometreler tam -67.7’yi göstermiş. Bizim için çok ekstrem olarak görülen bu derece Oymyakon yerlileri için gayet olağan. Çünkü bölgenin ocak ayı ortalaması -50’lerde geziyor.

Dünyanın en soğuk yerinden çarpıcı fotoğraflar

Dünyanın en soğuk kasabası Oymyakon’a hoş geldiniz!
Kışın özellikle ocak ayında sıfırın altında 50 derecelerde olan havada, yerli halk gündelik hayatına devam ediyor.
Yeni Zelandalı fotoğrafçı Amos Chapple, dünyanın en soğuk kasabasında hayat nasıl diye merak ettiğinden orayı iki günlüğüne ziyaret etmeye karar vermiş.
Sadece bu kasabayı görmek için o kadar yolu kateden fotoğrafçının objektifi şaşırtıcı anları kaydetmeyi başarmış.
Fotoğrafçının dediğine göre; Yolculukta yaşadığı en büyük zorluk kendisinin üşümesi değil, kamera ve fotoğraf makinesini soğuklardan koruma çalışması olmuş.
Her taraf beyaz örtüyle kaplı olduğu için bölgede ekin yetişmiyor. Yakutsk’ta çarşı tezgahları et ve balık dolu.
Yakutsk’tan dünyanın en soğuk kasabası Oymyakon’a gitmek için sadece tek yol var: Road of Bones
Donmuş zemin tesisat yapmaya müsait olmadığı için kasabada pek çok tuvalet evlerin dışında bulunuyor.
İşte Yeni Zellandalı fotoğrafçı Amos Chapple'ın objektifinden dünyanın en soğuk kasabası!
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Oymyakon dünyanın en soğuk kasabası

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