Dünyanın en tehlikeli fay hatları belli oldu: Türkiye de listede!

Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından yayımlanan araştırmada, dünya genelindeki aktif levha sınırları ve büyük enerji transferlerinin yaşandığı sismik kuşaklar mercek altına alındı.

Uzmanlar, tarih boyunca yıkıcı depremlere neden olan ve gelecekte de büyük ölçekli sarsıntılar üretme potansiyeli taşıyan 10 kritik fay hattını belirledi.

Raporda, bu bölgelerin yalnızca jeolojik açıdan değil, çevrelerinde yaşayan milyonlarca insan nedeniyle küresel afet planlamalarında da öncelikli risk alanları arasında yer aldığı vurgulandı.

TÜRKİYE LİSTEDE İLK 5'TE YER ALDI

Açıklanan sıralamada Türkiye'nin sismik kaderini şekillendiren Kuzey Anadolu Fay Hattı 5. sırada yer aldı.

Uzmanlar, fayın düzenli olarak gerilim biriktirdiğini ve belirli dönemlerde büyük kırılmalar üretebildiğini belirtti.

Doğu Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar uzanan fay sisteminin, dünya genelinde en yakından takip edilen sismik kuşaklardan biri olduğu ifade edildi.

Raporda özellikle Marmara Bölgesi'nin küresel deprem araştırmalarında kritik alanlardan biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İLK ÜÇ FAY HATTI NEREDE?

Küresel risk sıralamasının zirvesinde Endonezya açıklarında bulunan Sunda Megathrust hattı yer aldı. Geçmişte meydana gelen büyük depremler ve tsunamiler nedeniyle bu bölge dünyanın en tehlikeli sismik kuşaklarından biri olarak kabul edildi.

Listenin ikinci sırasında Japonya Çukuru bulunurken, üçüncü sıraya Güney Amerika'da Peru ile Şili kıyıları boyunca uzanan Atacama Megathrust olarak da bilinen Peru-Şili Çukuru yerleşti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki dünyaca ünlü San Andreas Fayı ise Türkiye'nin hemen önünde 4. sırada yer aldı.

DİĞER KRİTİK DEPREM KUŞAKLARI DA YAKINDAN İZLENİYOR

Listenin devamında Yeni Zelanda'daki Alpine Fayı 6. sırada yer alırken, Kuzey Amerika'nın batı kıyısındaki Cascadia Dalma-Batma Zonu 7. sıraya yerleşti. Filipinler'deki Filipin Çukuru ise 8. sırada gösterildi.

Pakistan ile Afganistan sınırında uzanan Chaman Fayı 9. sırada bulunurken, Afrika kıtasını boydan boya etkileyen Doğu Afrika Rift Sistemi (Büyük Yarık Vadisi) listenin 10. sırasında yer aldı.

Uzmanlar, bu bölgelerdeki sismik hareketliliğin uluslararası gözlem ağları tarafından sürekli takip edildiğini belirtti.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 10 FAY HATTI

Sunda Megathrust (Endonezya) Japonya Çukuru (Japonya) Peru-Şili Çukuru (Atacama Megathrust) San Andreas Fayı (Kaliforniya, ABD) Kuzey Anadolu Fay Hattı (Türkiye) Alpine Fayı (Yeni Zelanda) Cascadia Dalma-Batma Zonu (Kuzey Amerika) Filipin Çukuru (Filipinler) Chaman Fayı (Pakistan - Afganistan) Doğu Afrika Rift Sistemi (Büyük Yarık Vadisi)

Uzmanlar, bu sıralamanın olası deprem büyüklükleri, enerji birikimi, kırılma potansiyeli ve çevresindeki nüfus yoğunluğu gibi birçok kriter dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.