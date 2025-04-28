Dünyanın en temiz ülkesi neresi? İşte yaşanacak 10 temiz ülke

Temizlik, bir insanın yaşam kalitesini ve ömrünü etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Tamamen temiz su, hava, etkili atık yönetimi ve uygun sanitasyon ortamı uygulansa oldukça yüksek bir yaşam kalitesi ve uzun ömürden bahsedilebilir. Yüksek kirlilik oranları olan ülkelerde, kirliliğin getirdiği faktörlerden kaynaklanan ölüm oranları oldukça yüksektir. Bu kapsamda, dünyanın en temiz ülkeleri araştırılmaktadır.

Dünyanın en temiz ülkeleri

Çevresel Performans Endeksi, Yale ve Columbia üniversiteleri ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından geliştirilen 180 ülkenin temizlik ve çevre konularındaki durumlarını ölçen bir endeks olarak bilinir. Kısaca EPI, iklim değişikliğinin azaltılması, hava kalitesi, sanitasyon ve içme suyu, tarım, balıkçılık, ağır metaller, hava kirliliği, su kaynakları, katı atık, ormanlar ve biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanları gibi 11 kategoriden oluşan 40 parametreyi ölçer. Bu kapsamda, dünyanın en temiz ülkeleri şu şekilde sıralanır:

1. Estonya

Baltık Denizi'ne yakın konumda yer alan küçük Avrupa ülkesi Estonya, dünyanın en temiz ülkesi olarak seçilmiştir. EPI raporunda 75,3 puan alan Estonya, bunu yeşil alanı, tatlı su kaynakları, temiz havası ve suyu sayesinde başarmıştır.

2. Lüksemburg

Listedeki ikinci ülke olan Lüksemburg; EPI raporunda 75 puanın sahibi olmuştur. Sanitasyon, içme suyu kalitesi ve atık su arıtımı gibi konularda oldukça yüksek puanlar alan Lüksemburg, kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ve dünyanın en zengin ülkeleri arasında da yer almaktadır.

3. Almanya

Almanya, dünyanın en temiz ülkeleri arasında 74.6 puan alarak üçüncü sıradadır. Bunun başlıca sebepleri arasında ise su ve hava kalitesinin oldukça yüksek olması yer almaktadır.

4. Finlandiya

Finlandiya listede dördüncü sırada bulunur. Finlandiya aynı zamanda dünyanın en mutlu ülkesi olarak da bilinmektedir. Zira, yüksek hava kalitesi, su kalitesi ve birinci sınıf eğitim sistemiyle yaşanacak en iyi yerlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

5. İngiltere

Birleşik Krallık, hava kalitesi ve kirlilik seviyeleri verilerine bakıldığında yaşamak için en iyi ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Oldukça katı olan çevre düzenlemeleri sayesinde EPI raporunda 72,7 puan almıştır.

6. İsveç

İsveç, dünyada yaşanacak en iyi yerlerden biri olarak bilinir. Dünyadaki en iyi su ve hava kalitesine sahiptir. Etkileyici sanitasyon tesisleri ve azaltılmış olan emisyonları bulunur.

7. Norveç

Norveç en beğenilen ülkelerden biri olarak aynı zamanda dünyanın en temiz ülkeleri arasında da yer almaktadır. İncelemede 70 puan almıştır ve listede 7. sıraya yerleşmiştir. Zira ülkenin hava kalitesi, içme suyu, yeşil alanı ve deniz yaşamı oldukça kaliteli görülmüştür.

8. Avusturya

Avusturya, Avrupa kıtasının öne çıkan ülkelerinden biri olarak aynı zamanda dünyanın en temiz ülkelerinden de biridir. Yeşil alanları, kaliteli içme suyu ve hava kirliliği konusunda en sert standartlara sahip bir ülke olarak yüksek puan almıştır.

9. İsviçre

İsviçre, dağları, çikolataları, peyniri, saatleri ve finansal hizmetler alanıyla oldukça ünlü bir ülkedir. Ayrıca, sanitasyon ve içme suyu kalitesine bakıldığında da yüksek standartlara sahiptir. Yüz ölçümündeki yaban hayat ve yeşil alan oranı da oldukça yüksektir.

10. Danimarka

Danimarka, dünyanın en temiz ülkelerinden biri olarak kabul edilen diğer Avrupa ülkesidir. Yüksek puan aldığı konular atık su yönetimi, sanitasyon, deniz koruma alanları ve ağır metallerdir. Ayrıca ülke, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine karşı alınan tedbirler konusunda sert standartlara sahiptir.