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Dünyanın en tuhaf oteli Almaya’da açıldı! İşte karşınızda Sosis Otel...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Dünyadaki garipliklerden biri de Almanya'da ortaya çıktı. Yaratıcı ve eski kasap olan bir girişimci eşi benzeri görülmemiş konseptli bi otel açtı. Bu otelin teması mı ne? Sosis. Evet yanlış duymadınız, bu otelde her şey sosis temalı.

Dünyanın en tuhaf oteli Almaya’da açıldı! İşte karşınızda Sosis Otel...

Almanya'da açılan Sosis temalı otel görenleri hayrete düşürüyor. En ince ayrıntısına kadar her şeyin temaya uygun olarak yapılan ve düzenlenen otelin sahibi ise eski bir kasap. Farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri ağırlayan bu otelde kalmak isteyenlere duyurulur...

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İşte o ilginç otel ve özellikleri...

Otel, Almanya'nın Rittersbach bölgesinde, Bratwurst adında bir otel.

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Duvar kağıtlarına kadar her şey sosis Mi? derseniz, evet masa örtülerinden yataklara nevresimlere yastıklara kadar her şey sosis temalı.

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Otelin sahibi ve müdürü eski bir kasap olan Claus Boebel.

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Kendisine oteli sorduğunuzda alacağınız cevap: “Burası tam bir cennet” oluyor. Sosisi çok seven biri olduğunu zaten anlamışsınızdır.

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Otelde her şey ciddi anlamda sosis temalı. Bu otelde kalıp da sürekli acıkmamak elde değil

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Odalardan, banyolara, ortak alanlardan resepsiyona kadar her yerden sosis fışkırıyor. Yattığınız yastıklar bile sosis şeklinde

Otelin lavabosu ve sabunu. Evet, sosis şeklinde.

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Butik bir otel olsa da yapımı için bu otele bayağı para dökülmüş. Tam tamına 700 bin Euro!

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Sahibi, komple binayı yenileyip her şeyi sosise çevirmek için 700 bin Euro masraf etmiş.

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Peki ya yemek menüsü?

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Otelin yemekleri de hem sosis üzerine: sosis, fıstıklı sosis, acılı sosis, kızartılmış sosis, aparatif olarak da sucuk, ara sıcaklarda salam...

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Otel küçücük desek yanlış olmaz, 7 odası ve 1 toplantı salonu mevcut.

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Nuremberg’e 40 dakika mesafedeki otel Eylül ayından beri açık.

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Veganların korkulu rüyası olsa da otelin müşterisi çok, sadece Almanya’dan değil, dünyanın her köşesinden müşterileri gelen meraklıları var.

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