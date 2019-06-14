Dünyanın en tuhaf oteli Almaya’da açıldı! İşte karşınızda Sosis Otel...

Almanya'da açılan Sosis temalı otel görenleri hayrete düşürüyor. En ince ayrıntısına kadar her şeyin temaya uygun olarak yapılan ve düzenlenen otelin sahibi ise eski bir kasap. Farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri ağırlayan bu otelde kalmak isteyenlere duyurulur...

İşte o ilginç otel ve özellikleri...

Otel, Almanya'nın Rittersbach bölgesinde, Bratwurst adında bir otel.

Duvar kağıtlarına kadar her şey sosis Mi? derseniz, evet masa örtülerinden yataklara nevresimlere yastıklara kadar her şey sosis temalı.

Otelin sahibi ve müdürü eski bir kasap olan Claus Boebel.

Kendisine oteli sorduğunuzda alacağınız cevap: “Burası tam bir cennet” oluyor. Sosisi çok seven biri olduğunu zaten anlamışsınızdır.

Otelde her şey ciddi anlamda sosis temalı. Bu otelde kalıp da sürekli acıkmamak elde değil

Odalardan, banyolara, ortak alanlardan resepsiyona kadar her yerden sosis fışkırıyor. Yattığınız yastıklar bile sosis şeklinde

Otelin lavabosu ve sabunu. Evet, sosis şeklinde.

Butik bir otel olsa da yapımı için bu otele bayağı para dökülmüş. Tam tamına 700 bin Euro!