Dünyanın en tüylü kızıydı! Yeni aşkını paylaştı, son haliyle gündem oldu!

Supatra Natty Sausuphan, aşırı kıllanma sorunu nedeniyle bir zamanlar 'dünyanın en tüylü kızı' olarak adlandırılmıştı. Şu anda 25 yaşında olan Bangkoklu kadın, 'hayatının aşkıyla' evlendiğini ve yeni fotoğraflarında çok farklı göründüğünü açıkladı.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI, SON HALİ GÜNDEM OLDU

2018 yılında o dönem 17 yaşında olan Supatra, sosyal medya hesabından 'kocam' dediği bir adamla poz verip evlendiğini duyurmuştu. Yıllar sonra ise yeni partneriyle bir fotoğraf paylaştı. 7 aydır birlikte olduklarını belirten kadın, sevgilisiyle mutlu pozlar veriyor. Çiftin 5 Nisan'da paylaşılan sevgi dolu fotoğraflarından birinde İngilizce 'Yedinci ayınız kutlu olsun' yazısı ve kırmızı bir kalp emojisi yer aldı.

TIRAŞLA ÇÖZÜM BULDU

Supatra, Ambras Sendromu adı verilen son derece nadir bir genetik rahatsızlıktan nedeniyle mücadele ediyordu. Bu sendrom aynı zamanda vücutta aşırı kıllanmaya neden olan bir hipertrikoz türü olan Kurt Adam Sendromu olarak da biliniyor.

2010 yılında tüm yüzü, kulakları, kolları, bacakları ve sırtı kalın, siyah tüylerle kaplı olan 'en tüylü genç kız' olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmişti. Daha önce Supatra'nın lazer tedavisinin kıl büyümesini tamamen durduramadığı ve bu nedenle vücudunu tıraş etmeye başladığı bildirilmişti.