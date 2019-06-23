Dünyanın en ünlü gotik festivali başladı! Vampirler akın ediyor

Gerçek hayattaki İngiliz vampirlerinin, garip seks partilerine gitmeden önce birbirlerinin kanını içtikleri festivalin içinde birbirinden enteresan kostümlere bütünmüş insanlar ve o insanların garip olayları yaşanıyor.

Dört günlük ghoul-aganza, dünyanın en büyük Gotik toplantılarından biridir ve her yıl binlerce İngiliz vampirini cezbetmektedir.

Festival, dünyanın her yerinden kendilerini 'vampir' diye tanımlayan insanlar festivale akın ediyor.

Geçen hafta sonu, 30.000'den fazla göze çarpan karanlık ve gizemli figür, Doğu Almanya'daki Leipzig kentinde Pentecost'un üzerine çöktü.

Festival, 200 konser, gece hayaleti terk edilmiş kiliseler, gizli vampir soire, Victoria çay partileri ve aile putperestleri ve viking pazarları dahil olmak üzere karanlık tarafa çeken herkese uyacak bir programa sahip.



