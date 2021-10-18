Dünyanın en ünlü ressamıydı! Efsanevi eserlerinin sırrı buymuş

Salvardor Dali, tartışmasız sürrealizmin en büyük ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Hafızanın Azmi ve Filleri Yansıtan Kuğular gibi resimlerin halüsinasyonlu görüntülerini üretmek için bazı zihinsel hileler kullandı.

SIRRI BİR TAVA VE ANAHTAR

Sanatçı, uyurken eline bir anahtar ve tava alıyordu. Uyumaya başlar başlamaz elindekiler düşer ve o an zihninden geçen garip görüntüleri anında kaydederdi. Salvador Dali, aynı zamanda Paranoid Kritik olarak bilinen bir yöntem de tasarladı. Bu yöntem kasıtlı olarak tuhaf ve mantıksız düşüncelere dalarak kişinin paranoya yapmasına yol açıyordu. Dali, hayal ve gerçek arasındaki ince çizgiyi bu şekilde bulanıklaştırarak ortaya muhteşem eserler çıkardı.



