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Dünyanın en ünlü YouTuber'ı evlendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 21.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü YouTuber'ı, 8 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Marzia Bisognin ile evlendi!

Dünyanın en ünlü YouTuber'ı evlendi!

Yaklaşık 100 milyon takipçisi olan YouTuber Felix Kiellberg yani PewDiePie ile Marzia Bisognin uzun süredir birliktelerdi. 8 yılın ardından Londra'da yaptıkları sade ve peri masalı gibi bir törenle evlendiler.

EVLENDİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

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Yaklaşık 100 milyon takipçisi olan YouTuber Felix Kiellberg yani PewDiePie ile Marzia Bisognin 8 yıldır birliktelerdi. Felix, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak evlendiklerini duyurdu. Fotoğrafların üstüne ise şunları yazdı:

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"Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım."

Güzel eşi Mariza da Instagram hesabından düğünlerinden kareler paylaştı. Altına ise şu notları düştü:

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"Dün, 19 Ağustos'ta - tanıştıktan tam olarak 8 sene sonra - yakın arkadaşlarımız ve ailemizle evliliğimizi kutluyoruz."

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"Dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum, aşkla doluyum. Ve Felix'e hayatımızın sonuna kadar 'kocam' diyebileceğim için mest oldum."

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Anahtar Kelimeler:
youtuber sosyal medya düğün instagram Twitter PewDiePie

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