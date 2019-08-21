Dünyanın en ünlü YouTuber'ı evlendi!

Yaklaşık 100 milyon takipçisi olan YouTuber Felix Kiellberg yani PewDiePie ile Marzia Bisognin uzun süredir birliktelerdi. 8 yılın ardından Londra'da yaptıkları sade ve peri masalı gibi bir törenle evlendiler.
EVLENDİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yaklaşık 100 milyon takipçisi olan YouTuber Felix Kiellberg yani PewDiePie ile Marzia Bisognin 8 yıldır birliktelerdi. Felix, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak evlendiklerini duyurdu. Fotoğrafların üstüne ise şunları yazdı:
"Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım."
Güzel eşi Mariza da Instagram hesabından düğünlerinden kareler paylaştı. Altına ise şu notları düştü:
"Dün, 19 Ağustos'ta - tanıştıktan tam olarak 8 sene sonra - yakın arkadaşlarımız ve ailemizle evliliğimizi kutluyoruz."
"Dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum, aşkla doluyum. Ve Felix'e hayatımızın sonuna kadar 'kocam' diyebileceğim için mest oldum."
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