Dünyanın en uzun 2. mağarası gezginleri bekliyor

Dünyanın en uzun 2. mağarası olan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 150 bini geçerken, mağaraya ilgi her mevsim devam ediyor. Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi çalışmalarını sürdürdüğü mağaraya gelenlerin yüzde 80'ini Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Mağarada ziyaretçilerin çalışmalardan etkilenmemesi için gereken önlemler alınırken, bazı vatandaşların mağaradaki sarkıtlara yazı yazmaları ise tepkilere neden oldu.

Bölge turizmine yaklaşık 15 yıldır hizmet veren ve yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen mağara, üzerindeki tarihi kalesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Giriş kısmı geniş olan mağara, girişten yaklaşık 200 metre sonra iki yöne ayrılıyor. Sol tarafta 150, sağda ise 400 metrelik ahşaptan yürüyüş yolu yer alan mağara, içinden geçen deresiyle de dikkat çekiyor. Yer altında bulunmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağara, son zamanlarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yıl boyunca ziyarete açık tutulan ve ocak-şubat döneminde 2 bin 743 kişiyi ağırlayan mağara, yaz turizm sezonu için de ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. 'ÇAL MAĞARASI ÖNEMLİ BİR DEĞER' Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada, Çal Mağarası'nın ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, Çal Mağarası'nın turizm açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı. 'MAĞARA HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLER SUNUYOR'