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Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 09.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

Çinli otomotiv şirketi BYD Auto, dünyanın en uzun elektrikli otobüsünü tanıttı. K12A adı verilen bu otobüs; çift körüklü ve tam 27 metre uzunluğunda. İşte detaylar.

Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü

Shenzhen / Çin merkezli BYD Auto, kısa sürede çok iş başardı. 2003 yılında kurulan Çinli otomotiv şirketi, sadece 16 yılda Çin’in en çok satan onuncu otomobil markası olmayı başardı. Bununla da kalmadı, başka işlere de el attı. 15 yıldır ürettiği 50 binden fazla elektrikli otobüs ile Asya ve Güney Amerika ülkelerindeki toplu taşıma sistemlerine destek verdi. Şimdilerde ise çevreci toplu taşımada sınırları bir kez daha zorladı ve dünyanın en uzun elektrikli otobüsünü geliştirdi.

BYD Auto, Çin’in Shenzhen kentindeki genel merkezinde, dünyanın en uzun tam elektrikli otobüsünü sundu. Çift körüklü ve 27,2 metre uzunluğundaki K12A, 600 kilovat yani 816 beygir gücünde ve saatte 70 km hız yapabiliyor. Tek bir şarjla ortalama 300 km yol yapabilen K12A, tek seferde 250 yolcu taşıyabiliyor.

Aslında bu türden bir otobüs BYD için bir yenilik değil. Çinli otomotiv şirketi şimdiye kadar K12A’nın dizel versiyonlarını üretiyordu. Aynı boyutlara ve taşıma kapasitesine sahip olan bu dizel otobüsler K12A gibi 27 metre ve 260 yolcu taşıyabiliyor; ancak her ne kadar K12A ile benzer olsalar da K12A çok başka.

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K12A, BYD Auto’nun ilk tam elektrikli otobüsü ve hiç olmadığı kadar çevreci. Dizel muadillerine göre kıyasla kullanım ömrü boyunca 360.000 litre yakıt tasarrufu sağlayan K12, gerçek bir çevreci. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Onunla rekabet edebilecek tek bir muadili yok. Belki bir tane olabilir; 2012-2014 yıllarında Dresden’deki Fraunhofer Ulaştırma ve Altyapı Sistemleri Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Göppel Bus tarafından üretilen Auto-Tram Extra Grand. 30 metreden daha uzun olan bu otobüs dizel hibrit motor ile çalışıyor ve tek seferde 260 yolcu taşıyabiliyor. Ancak yakıt verimliliği düşünüldüğünde K12A’nın gerisinde kalıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) filosunda halihazırda 500-600 civarında metrobüs var. Aralarından bir kısmı K12A gibi tek seferde 250 civarında yolcu taşıyabiliyor. İstanbul’da günlük ortalama 1 milyon yolcu taşıyan bu metrobüsler bir günde ortalama 110-120 ton yakıt tüketiyor. Bu da yıllık 40 bin ila 44 bin ton arası mazot harcadıkları anlamına geliyor. Bu devasa yakıt tüketimi için ne dersiniz? İstanbul’daki metrobüsler K12A gibi tam elektrikli muadilleriyle değiştirilse daha iyi olmaz mı? Bunu yapmak mümkün mü? Böylesine büyük bir çevreci dönüşümün avantajları neler olabilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS

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