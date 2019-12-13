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Dünyanın en uzun genç kızı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun genç kızı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük'te yaşayan ve 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Gelgi, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Gelgi, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve seçim yaparken çok zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını seçtiğine işaret eden Gelgi, "Bu fotoğrafı özellikle seçmemin sebebi bu tür hain saldırılara maruz kalmanın ne kadar acı olduğu ve bir çocuğun bu şekilde yaşamak zorunda bırakılmasının ne kadar üzücü olduğunu belirtmek içindi. Umarım Luceyn'in Türkiye'de çok daha mutlu ve sağlıklı bir hayatı olur." dedi.

Gelgi, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladığını ifade ederek, "Paralimpik yüzücümüz Beytullah Eroğlu'nun su altında çekilmiş fotoğrafını seçtim. Hiçbir engeli yokken bile herhangi bir spor yapmak çok zorken, önünde engeller olan ve bu engelleri azmiyle bertaraf eden kişileri çok takdir ediyorum. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum." diye konuştu.

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