Dil, kültürlerin temelini oluşturan araçlardan biri olarak öne çıkar. İnsanlar dil sayesinde iletişim kurabildiği gibi aynı zamanda ortak değerler de inşa edebilmektedir. Medeniyetlerin oluşmasında etkili olan diller kelimelerle ifade edilir. Kelimeler duyguları ve düşünceleri yansıtır. Ancak her kelime her zaman iletişimi kolaylaştırmaz. Hatta bazı zamanlarda olaylar anlaması zor bir hale bile gelebilir. Bazı diller içerisinde uzun ve telaffuzu zor kelimelerle karşılaşılabilmektedir. Bunlar her ne kadar olguları tanımlayan ifadeler olsa da kullanışları açısından pek pratik sayılmazlar. Dil konusunda en çok merak edilen konulardan biri de dünyanın en uzun kelimesidir.

Dünyanın en uzun kelimesi nedir ve kaç harftir?

Guinness Dünya Rekorları kitabına göre dünyada var olan en uzun kelime 28 harf ve 12 heceden oluşan 'antidisestablishmentarianism' kelimesidir.

Bununla beraber çok fazla kabul görmeyen, okunması neredeyse 2 ve 3 saate kadar süren bir kelime de vardır. Bu kelime 34.000’den fazla amino asitten oluşan bilinen en büyük protein olan Titin’in literatürdeki kimyasal adıdır. Bu konu oldukça tartışmalıdır, zira bazılarına göre bu tam bir kelime değil ve bilimsel bir zinciri ifade ettiği için 'dünyanın en uzun kelimesi olarak' sayılmamalıdır. Bilinen en büyük protein olan titin'in kimyasal adı şu şekildedir:

methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl…isoleucine

Burada bir üç noktanın anlamı aradaki harflerin yazılamamış olmasıdır, çünkü bu sözcük toplamda 189.819 harften oluşmaktadır. Bu 'en uzun' kelimenin 189.819 telaffuz edilişi ise yaklaşık 3 saat sürmektedir.

Tartışma konusu olan diğer bir kelime ise Oxford sözlüğünde yer alan 45 harfli bir kelime olan “Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” olmaktadır. Bu sözcük, volkanik bir patlama sonucundaki küçük parçaların solunmasından dolayı oluşan bir akciğer hastalığını tanımlamaktadır. Bu sözcüğün günlük iletişimde kullanılmaması nedeniyle, bilinen en büyük proteinin adı gibi sınıflandırma dışı kalmaktadır.

Dünyada kullanılan birçok dil içerisinde çok daha uzun kelimeler bulunmaktadır. Bilindiği üzere pek çok dilin sondan eklemeli olduğu görülmektedir. Bu da diğer küçük kelimeleri birleştirerek kelimelerin uzatılabileceği anlamına gelmektedir. Bunun en ünlü örneklerinden biri olarak, her olgu için mutlaka bir kelimeye sahip olmasıyla bilinen Almanca'dır.

Almanca dilinde oldukça daha uzun kelimeler bulunmaktadır. Bunun bir örneği, 1999 senesinde bir etiketi tanımlamak üzere düzenlenen kanunu tanımlayan

''Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz'' sözcüğüdür.

Bu sözcük 63 harften oluşan en kalabalık kelimelerden sadece biridir. 2013 senesinde yasanın kaldırılmasıyla birlikte bu sözcüğün kullanımı da bitmiştir. Resmi olmayan bir seçime göre Almanca sözlüklerindeki en uzun kelime ''Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung'' olarak bilinmektedir.

Almanca sözcükler, daha küçük sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşabildiğinden, teknik olarak sonsuza kadar devam edebilir. Üstelik Almanca bu konuda yalnız sayılmaz. Fince, Estonca ve İngilizce gibi dillerde de sonsuz uzunlukta kelimeler oluşturulabilir.

Bu sebeple dünyanın en uzun kelimesi söz konusu olduğunda ''bu kelimeler oluşturulabilecek yeni kelimeyle sonsuz uzunluktadır'' denebilir.

Birçok dilden bahsedilmişken, Türkçe'deki en uzun kelime ise 70 harften oluşan "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" kelimesi olarak karşımıza çıkar. Türkçe'de de kelime yapısı sondan eklemeli olduğu için sonsuz sayıda harften oluşan sözcükler oluşturmak mümkündür.