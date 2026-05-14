Dünyanın en uzun köprüsü açıldı ama üzerinden araba geçemeyecek!

Finlandiya’nın başkenti Helsinki, dikkat çeken yeni bir projeyle gündemde. Şehirde yapımı tamamlanan Kruunuvuorensilta Köprüsü, yaklaşık 1.200 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun yaya köprülerinden biri olarak hizmete açıldı. Ancak dev projeyi farklı kılan en önemli detay, köprüden özel araçların geçemeyecek olması.

Gökçen Kökden

Deniz üzerine inşa edilen Kruunuvuorensilta Köprüsü, Helsinki’nin Korkeasaari ve Kruunuvuorenranta bölgelerini birbirine bağlıyor. Toplam uzunluğu 1.191 metre olan köprü yalnızca yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma araçları için tasarlandı.

Şehir yönetimi, projeyle birlikte araç trafiğini azaltmayı ve daha çevreci bir ulaşım modeli oluşturmayı hedefliyor.

ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞIM SÜRESİ KISALDI

Yeni köprü sayesinde daha önce şehir merkezine yaklaşık 11 kilometrelik yolla bağlanan Kruunuvuorenranta bölgesinin mesafesi yaklaşık 5,5 kilometreye düştü. Böylece hem ulaşım süresi kısaldı hem de bölgenin şehirle bağlantısı güçlendirilmiş oldu.

YENİ TRAMVAY HATTI

Köprü, Helsinki’nin uzun vadeli şehir planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Projeyle birlikte yeni tramvay hatları, ulaşım bağlantıları ve altyapı çalışmaları da hayata geçiriliyor.

İlerleyen dönemde köprünün üzerinden tramvay hattının geçmesi planlanıyor. Bu sayede gelişmekte olan bölgelerin şehir merkezine daha hızlı bağlanması hedefleniyor. 300’den fazla adaya sahip olan Helsinki, son yıllarda özellikle toplu taşıma ve yaya ulaşımına yönelik projelere ağırlık veriyor.

Şehir yönetimi otomobil kullanımını azaltmayı, karbon salımını düşürmeyi
ve daha sessiz bir şehir modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu nedenle Kruunuvuorensilta Köprüsü, yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda çevreci şehir vizyonunun sembollerinden biri olarak görülüyor.

Dev projenin toplam maliyetinin yaklaşık 326 milyon euro olduğu belirtiliyor. Köprü ayrıca Baltık Denizi’nin sert hava koşullarına, güçlü rüzgarlara
ve deniz etkilerine dayanıklı şekilde tasarlandı. 135 metre yüksekliğindeki taşıyıcı ayaklarıyla dikkat çeken yapı, şimdiden Helsinki’nin yeni simgelerinden biri haline geldi.

