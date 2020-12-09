Dünyanın en yaşanılası yerleri: birbirinden güzel 10 yer

Birçoğumuzun aklında büyük şehirlerden kaçmak var. Bazılarımız memleketine dönmek, bazılarımız bir Ege kasabasına yerleşmek istiyor. Bazılarımız da çıtayı epey yukarılara çekiyor ve Türkiye sınırlarını aşıyor. Bunu uygulamak çok kolay olmasa da dünyanın en yaşanılası yerlerini insan merak ediyor.

HALLSTATT, AVUSTURYA

İnsanı bir masalın tam ortasında hissettiren bir köy Hallstatt. Son yıllarda bir çok gezginin ve fotoğraf meraklılarının en sık ziyaret ettiği yerlerden biri. Hatta Nat Geo’nun bir araştırmasına göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen 5 yerden biriymiş! Bu ilgi boşuna değil, büyüleyici manzarasıyla görenleri mest ediyor.

Hallstätter Gölü’nün güney batısında, Salzburg ve Graz şehirlerinin arasında bulunan Hallstatt 7000 senelik zengin bir geçmişe sahip. Bir diğer dikkat çekici yönü de Dünya’nın ilk tuz madenine ev sahipliği yapıyor olması. Yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusa sahip ve Avusturya’nın en eski köyü Hallstatt.

ALBEROBELLO, İTALYA

Masallar diyarından çıkmış sanki, masal kahramanlarının her an bir yerlerden fırlayacağını düşündürtecek kadar sevimli İtalya'nın Unesco Mirası Alberobello'su.