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Dünyanın en yaşanılası yerleri: birbirinden güzel 10 yer

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 09.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yaşanılası yerleri: birbirinden güzel 10 yer

Dünyada büyük şehirlerin karmaşasından ve kalabalığından sıkılan, kurumsal hayattan bunalan çoğu kişi hayallerinin peşinden gidiyor. Sessiz sakin, dilediği hayatı sürebileceği bölgelere yerleşiyor. Muhteşem güzellikleriyle büyüleyici ve aynı zamanda huzurlu, dünyanın en yaşanılası yerlerine göz atalım.

Birçoğumuzun aklında büyük şehirlerden kaçmak var. Bazılarımız memleketine dönmek, bazılarımız bir Ege kasabasına yerleşmek istiyor. Bazılarımız da çıtayı epey yukarılara çekiyor ve Türkiye sınırlarını aşıyor. Bunu uygulamak çok kolay olmasa da dünyanın en yaşanılası yerlerini insan merak ediyor.

HALLSTATT, AVUSTURYA

dünyanın en yaşanılası yerleri hallstatt

İnsanı bir masalın tam ortasında hissettiren bir köy Hallstatt. Son yıllarda bir çok gezginin ve fotoğraf meraklılarının en sık ziyaret ettiği yerlerden biri. Hatta Nat Geo’nun bir araştırmasına göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen 5 yerden biriymiş! Bu ilgi boşuna değil, büyüleyici manzarasıyla görenleri mest ediyor.

hallstatt köyü

Hallstätter Gölü’nün güney batısında, Salzburg ve Graz şehirlerinin arasında bulunan Hallstatt 7000 senelik zengin bir geçmişe sahip. Bir diğer dikkat çekici yönü de Dünya’nın ilk tuz madenine ev sahipliği yapıyor olması. Yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusa sahip ve Avusturya’nın en eski köyü Hallstatt.

ALBEROBELLO, İTALYA

alberobello dünyanın en güzel köyleri

Masallar diyarından çıkmış sanki, masal kahramanlarının her an bir yerlerden fırlayacağını düşündürtecek kadar sevimli İtalya'nın Unesco Mirası Alberobello'su.

alberobello köyü italya

Alberobello, eşsiz trullo evleri ile ünlü bir güney İtalya kasabası. Beyaz boyalı, konik çatılı trullo evler; son derece pitoresk bir mimari doku yaratarak kasabaya kişilik ve masalsı bir görünüm kazandırırken, bölgeyi UNESCO Dünya Miras Listesi’ne de yazdırmış.

SHIRAKAWA-GO, JAPONYA

shirakawa go dünyanın en güzel köyleri

İlkokulda resim dersinde çizdiğimiz, hayal dünyamızdaki kadar güzel bir köy burası. Unesco tarafından da dünya mirası kabul edilmiş. Dünyanın en yaşanılası yerleri arasında olmasın mı bu güzellik?

shirakawa go japonya

HOLASOVİCE, ÇEK CUMHURİYETİ

holasovice

Holasovice, var olduğu ilk günden beri aynı sayıdaki bina sayısını korumayı başarmış. Gizemli ruhu olan bu köy insana işi gücü bıraktırıp göç ettirecek cinsten.

holasovice köyü

TENDE, FRANSA

fransa tende köyü

İtalyan sınırına 16 kilometre uzaklıktaki Tende, Fransız Alpleri’nde bir ulusal parkta yer alıyor. Kasaba, bir dağın kenarında şarap bağları arasında hayat buluyor. Ünlü bir ressamın boyadığı kusursuz bir tuvale bakıyor hissine kapılıyor insan.

tende köyü fransa

SIMIANE LA ROTONDE, FRANSA

SIMIANE LA ROTONDE

Gerçek bir gezgin için Fransa, elbette yalnızca Paris’ten ve Eiffel Kulesi’nden ibaret olmuyor. Bu şahane köy öylesine sakin ve huzurlu ki, birçok kişi 'ben burada yaşarım' diyor. Morun ve sarının baştan sona tüm tonlarının güneşte ışıldamasını izlemek için, pusulalar Fransa’nın güneyini gösteriyor.

BIBURY, İNGİLTERE

bibury köyü ingiltere

İngiliz kır evleri ile donatılmış Bibury, ziyaretçilerinin adeta hafızalarına kazınıyor. Ünlü şair William Morris burayı “İngiltere’nin en güzel köyü” olarak tarşf ediyor. Fox News’e göre ise “Dünyanın en güzel tablo gibi olan köylerinden biri”.

bibury

REINE, NORVEÇ

reine köyü kuzey ışıkları

Reine, öylesine doğal ve öylesine çekici ki fotoğraflarına bile bakmak insanın bir iç çekmesine sebep oluyor. Bu özel köy, Kuzey Işıkları’na şahitlik etmek isteyen gezginlerin de uğrak adresi.

JUZCAR, İSPANYA

juzcar köyü şirinler köyü

Ünlü çizgi film kahramanları Şirinler’in film çekimi için masmaviye boyanan köy, halkın isteği üzerine çekimden sonra da aynı kalmış. Turistlerin ve gezginlerin en çok ziyaret ettiği destinasyonlardan biri olan köyde yaklaşık 300 kişi yaşıyor.

juzcar köyü

SİMENA KALEKÖY, TÜRKİYE

simena kaleköy

Elbette bu listede Türkiye'den bir yer olmalıydı! Cennet ülkemizde yazmakla, anlatmakla bitmeyecek güzelliklere sahibiz. 10 öneriden oluşan mini listemize Kaleköy'ü eklemek istedim. Burası araç girişi olmayan az nüfuslu küçücük bir köy. Bir antik kenti içinde bulunduran köyde salaş konaklama ve yeme içme seçenekleri de mevcut. Trafikten, gürültüden uzak bu köy de dünyanın en yaşanılası yerleri arasında.

simena kaleköy antalya


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