Dünyanın en yaşlı ağacı: 4 bin yıldır hayatta!

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Ano Vouves köyü, dünyanın en eski yaşayan zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllara meydan okuyan bu doğal harika, her yıl hala zeytin vermeye devam ediyor.

Sedef Karatay Bingül

Vouves’teki antik zeytin ağacı, yerel tsounati cinsi zeytin türüne ait. Ağacın 3 metre yüksekliğinde bir yabani zeytin ağacına aşılandığı biliniyor.

Devasa gövdesi, 12,5 metre çevresinde ve 4,6 metre çapında, adeta bir doğal heykel gibi görünüyor. Ancak asıl büyüleyici olan, bu yapının sürekli değişiyor olması.

ZAMANIN ÖTESİNDE BİR YENİLENME SÜRECİ

Ağacın tam yaşı bilinmiyor çünkü merkezindeki odun yüzyıllar önce çürümüş durumda. Bu, ağacın kendini yenileme sürecinin bir parçası. İç kısım çürürken, dış kısma yeni odun ekleniyor; böylece gövdenin tasarımı ve boyutları binlerce yıl boyunca değişmeye devam ediyor.

Ağaç halkası analizi, Vouves zeytin ağacının en az 2.000 yaşında olduğunu gösteriyor. Ancak Girit Üniversitesi’nden bilim insanları, ağacın yaklaşık 4.000 yaşında olabileceğini tahmin ediyor. Zeytin ağaçlarının yaşını kesin olarak belirlemenin bir yöntemi olmadığından, Vouves ağacının yaşı net olarak bilinmiyor; ancak dünyanın en eski zeytin ağacı olarak kabul ediliyor.

DOĞAL VE KÜLTÜREL BİR ÇEKİM MERKEZİ

Vouves zeytin ağacı, her yıl Batı Girit’e yaklaşık 20.000 ziyaretçi çekiyor ve koruma altındaki bir doğal anıt olarak kabul ediliyor.

İlginç bir şekilde, bu ağaç Parthenon’dan daha eski ve Büyük İskender ile Pisagor gibi tarihi figürlerden de önce var olmuş olabilir. Beyaz-kırmızı gövdesi, kuraklık, yangın ve insan müdahalesine rağmen ayakta kalmayı başarmış bir dayanıklılık simgesi.

ZİYARETÇİLER İÇİN EKSTRA BİLGİ

Girit’te ayrıca 400 yıldır yaşayan dünyanın en eski asma bağını da görmek mümkün.

