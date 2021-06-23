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Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu! Torunlarıyla beraber atış kursuna dahil olduktan sonra tüm hayatı değişti

23.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da çocukları ve torunlarıyla sıradan bir hayat süren Chandro Tomar’ın hayatı 65 yaşındayken tamamen değişti. 6 ve 15 yaşındaki torunlarının atış poligonuna kayıt olmasıyla Tomar, dünyanın en yaşlı keskin nişancısı olmaya karar verdi.

Dünyanın en yaşlı keskin nişancısı oldu! Torunlarıyla beraber atış kursuna dahil olduktan sonra tüm hayatı değişti

Torunlarının atış kursuna kayıt olmasından sonra, Tomar onlarla birlikte poligona gitti. Torunlarının kursunda verilen kısa arada Tomar, ufak bir atış denemesi yapmak istedi. Ancak bu deneme hayatını kökünden değiştiren ilk adım oldu.

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Chandro Tomar, herkesi şaşırtacak şekilde her atışta hedefi tam 12’den vurdu. Bunun üzerine torunlarıyla beraber atış dersleri almaya başladı. Yalnızca kendi hayatını değil, yaşadığı kasabadaki kadınların da hayatına dokunan Chandro, beraberinde 25 kadının keskin nişancı eğitimi almasına ilham oldu. Tomar, yeteneğiyle kursa gelen kadınları bizzat eğitmeye başladı. Torunu da kendisi gibi yetenekli olan Chandro'nun torunu 2010 yılında Dünya Kupası'nda madalya kazanan ilk Hintli kadın oldu.

Chandro Tomar’ın ününü katlayan olay ise, eski bir polis memurunu yenmesi oldu. Günümüzde dünyanın en yaşlı keskin nişancısı unvanını elinde bulunduran Chandro Tomar, 2021 yılının Nisan ayında hayata gözlerini yumdu.

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