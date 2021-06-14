Dünyanın en yaşlı modeli! 79 yaşında manken olan Deshum Wang’ın ilhma veren hayat hikayesi

Yaş algısı kimi zaman kişilerin yerine getirmek istedikleri hayallerin önündeki en büyük engeldir. Çin’de yaşayan Deshun Wang’ın hayat hikayesi bütün yaşlılık tabularını yıktı. Çin’in ‘en çekici dedesi’ olarak anılan 85 yaşındaki model Deshun Wrang, 79 yaşında modellik kariyerine başladı. Ardından ise bir sürü film ve dizi için kamera karşısına geçti.

1936 yılında Shen Yang şehrinde doğan Wang’ın 8 kardeşi vardı. Babası aşçılık yapıyordu. Zor bir çocukluk geçiren Wang, 14 yaşındayken okulu bırakarak çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri oyunculuk, şarkıcılık ve dansa büyük bir ilgi duyan Wang, sonraki yıllarda ise bu alanlarda birçok ücretsiz kursa katıldı. 24 yaşındayken adeta tiyatroya aşık oldu ve sahneye çıkmak en büyük hayallerinden biri haline geldi. Gece derslerine kaydoldu ve 1960’da sonunda memleketinde tiyatro oyuncusu oldu. Wang’ın sıkı çalışması işe yaramaya başladı. Jilin Eyaleti, Changchun’da bir tiyatro grubunun yıldızı oldu.

Wang, 49 yaşındayken pandomim öğrenmek için evini ve işini bırakıp Pekin’e taşındı. Wang’ın pandomim gösterileri ise Almanya’dan bir kültür yetkilisinin dikkatini çekti. Almanya’da konsere davet edildi ve karısının yardımıyla ilk yurtdışı şovu için 10 oyunluk bir repertuar hazırladı. Pandomimin fiziksel gereksinimleri nedeniyle, Wang 50 yaşında spor salonuna gitmeye karar verdi.