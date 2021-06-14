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Dünyanın en yaşlı modeli! 79 yaşında manken olan Deshum Wang’ın ilhma veren hayat hikayesi

14.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Olduğunuz değil, hissettiğiniz yaştasınız” sözü pek çok insanın hayat mottosudur. ‘Yaşlı’ olarak nitelendirilen yaşlara ulaşan birçok kişi hayattan zevk almayı ikinci plana atarak daha sakin bir yaşamı tercih eder. Ancak Deshun Wang’ın ilham veren hikayesi bu durumun tam tersi niteliğindedir.

Dünyanın en yaşlı modeli! 79 yaşında manken olan Deshum Wang’ın ilhma veren hayat hikayesi

Yaş algısı kimi zaman kişilerin yerine getirmek istedikleri hayallerin önündeki en büyük engeldir. Çin’de yaşayan Deshun Wang’ın hayat hikayesi bütün yaşlılık tabularını yıktı. Çin’in ‘en çekici dedesi’ olarak anılan 85 yaşındaki model Deshun Wrang, 79 yaşında modellik kariyerine başladı. Ardından ise bir sürü film ve dizi için kamera karşısına geçti.

1936 yılında Shen Yang şehrinde doğan Wang’ın 8 kardeşi vardı. Babası aşçılık yapıyordu. Zor bir çocukluk geçiren Wang, 14 yaşındayken okulu bırakarak çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri oyunculuk, şarkıcılık ve dansa büyük bir ilgi duyan Wang, sonraki yıllarda ise bu alanlarda birçok ücretsiz kursa katıldı. 24 yaşındayken adeta tiyatroya aşık oldu ve sahneye çıkmak en büyük hayallerinden biri haline geldi. Gece derslerine kaydoldu ve 1960’da sonunda memleketinde tiyatro oyuncusu oldu. Wang’ın sıkı çalışması işe yaramaya başladı. Jilin Eyaleti, Changchun’da bir tiyatro grubunun yıldızı oldu.

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Wang, 49 yaşındayken pandomim öğrenmek için evini ve işini bırakıp Pekin’e taşındı. Wang’ın pandomim gösterileri ise Almanya’dan bir kültür yetkilisinin dikkatini çekti. Almanya’da konsere davet edildi ve karısının yardımıyla ilk yurtdışı şovu için 10 oyunluk bir repertuar hazırladı. Pandomimin fiziksel gereksinimleri nedeniyle, Wang 50 yaşında spor salonuna gitmeye karar verdi.

kapak model

Wang’ın popüler olma hikayesi ie 50 yaşında spor salonuna kayıt olmasıyla yeniden yazıldı. Yıllarca spor yaptığı için 57 yaşındayken bile fit bir görünüme sahip olan Wang, kendine özgü “Yaşayan heykeller” sanatını yarattı. Çıplak vücudunu metalik boya ile boyayarak August Rodin’in heykeli olarak gösteriler düzenledi. Bu fikri bulan ise Wang’ın o dönem 48 yaşında olan eşi Zhao Aijuan’dı. Wang, 1993’te Pekin’deki ilk gösterisinin ardından, yetkililer tarafından uyarıldı. Çünkü yetkililer onun son derece çekici görüntüsünün ahlak dışı olduğunu düşünüyordu. O yıllarda ise bir sanatçı Wang’ın, vücut güzelliğinin ruhuna yansıdığını ve Rodin’in heykellerini canlandırdığını söyledi ve Wang’ın popüler olmaya yolculuğu başladı.

Deshun Wang’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 67 yaşındayken gerçekleşti. Wang, “The Forbidden Kingdom”, “Dedective Dee” gibi Türkiye’de de tanınan büyük yapımlarda rol aldı. İki çocuk ve bir torun sahibi olan 85 yaşındaki Deshun Wang, “Yaşınızı doğa belirler ancak kafa yapınızı siz” diyerek hayat mottosunu özetliyor.

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Çin Model
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