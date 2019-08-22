Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı

Türkiye’de ‘Trakya tosbağası’ olarak bilinen Hermann kaplumbağası cinsindeki Tommy, İngiltere’de 62 yaşındaki sahibi Sheila Floris ile yaşıyor.

50 YIL DAHA YAŞAMASI BEKLENİYOR

Şimdiye kadar 2 dünya savaşı, 6 Britanya hükümdarı ve 21 ABD başkanı gören Tommy’nin 50 yıl daha yaşaması bekleniyor. 1898 yılında doğduğu bilinen Tommy’yi Floris’in büyük annesi 1909 yılında 1 pound’a satın almış.

SAĞLIĞINI SEVGİYE BORÇLU

Tommy’nin şimdiye kadar hiç veterinere gitmediğini belirten Floris, yaşlı kaplumbağanın sağlığını bahçeden yediği yeşilliklere ve sevgiyle büyütülmesine borçlu olduğunu söyledi. Floris, 5 yaşından beri Tommy ile birlikte yaşadığını ifade etti.

TOMMY ASLINDA BİR DİŞİ

İlk tanıştıklarında erkek olduğunu düşündükleri için Tommy adı verilen kaplumbağanın sonradan dişi olduğu ortaya çıkmış. Ayrıca yılın 6 ayını kış uykusunda geçiren Tommy, her yıl 1 Nisan’da (Floris’in de doğum günü) uyanıyor.



