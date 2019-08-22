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Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en yaşlı evcil hayvanı sıfatını taşıyan Tommy’nin 121. doğum günü neşeyle kutlandı.

Türkiye’de ‘Trakya tosbağası’ olarak bilinen Hermann kaplumbağası cinsindeki Tommy, İngiltere’de 62 yaşındaki sahibi Sheila Floris ile yaşıyor.

50 YIL DAHA YAŞAMASI BEKLENİYOR

Şimdiye kadar 2 dünya savaşı, 6 Britanya hükümdarı ve 21 ABD başkanı gören Tommy’nin 50 yıl daha yaşaması bekleniyor. 1898 yılında doğduğu bilinen Tommy’yi Floris’in büyük annesi 1909 yılında 1 pound’a satın almış.

SAĞLIĞINI SEVGİYE BORÇLU

Tommy’nin şimdiye kadar hiç veterinere gitmediğini belirten Floris, yaşlı kaplumbağanın sağlığını bahçeden yediği yeşilliklere ve sevgiyle büyütülmesine borçlu olduğunu söyledi. Floris, 5 yaşından beri Tommy ile birlikte yaşadığını ifade etti.

TOMMY ASLINDA BİR DİŞİ

İlk tanıştıklarında erkek olduğunu düşündükleri için Tommy adı verilen kaplumbağanın sonradan dişi olduğu ortaya çıkmış. Ayrıca yılın 6 ayını kış uykusunda geçiren Tommy, her yıl 1 Nisan’da (Floris’in de doğum günü) uyanıyor.

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