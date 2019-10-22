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Dünyanın en yünlü koyunu Chris öldü!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Avustralya'da 41 kiloyu aşan yünüyle üne kavuşan Chris adlı koyunun öldüğü açıklandı. Chris adlı koyun 2015'te üzerinde 34 kiloluk yünle bulunmuştu.

Dünyanın en yünlü koyunu Chris öldü!

Dört yıl önce Canberra yakınlarında bulunarak bir barınağına götürülen 10 yaşındaki merinos cinsi koyunun yaşlılığa bağlı hastalıklardan öldüğü açıklandı. Merinos koyunları ortalama 10 yıl yaşıyor.

''CHRİS'İ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ''

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Little Oak Sanctuary adlı barınağın internet sitesinde Chris'in ölümü "Tatlı, akıllı ve cana yakın Chris'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" sözleriyle duyuruldu.

Barınak yetkililerine göre, bulunduğunda altı yıldır kırpılmadığı için hayvanın üzerinde normalden beş kat daha fazla yün vardı. Koyun, sağlığı için tehdit oluşturan bu ağırlık nedeniyle yürümekte güçlük çekiyordu. Chris kırkıldıktan sonra cildinin zarar görmemesi için pembe renkli antiseptik sürülmüştü.

YÜNLERİ MÜZEDE SERGİLENİYOR

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Chris daha sonra kırpıldı ve üzerinden 41,1 kilogram yün çıktı. Bunun bir dünya rekoru olduğu açıklandı. Daha önceki rekor 27 kiloydu. Chris'i kırpan Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkins, "Şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım" demişti.


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