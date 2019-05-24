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Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Birkaç gün önce Gaziantep'teki İslahiye ilçesinde ortaya çıkan dünyanın en zehirli akrep türlerinden biri olan 'Sarı' ya da 'Leiurus Quinquestriatus' bu kez Aydın'ın Nazilli ilçesinde görüntülendi.

Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de ortaya çıktı

Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü. Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi. Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın AKREP Leiurus Quinquestriatus

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