Kimyager ve kimya mühendisi Guoliang "Greg" Liu liderliğindeki araştırma ekibi, polivinil klorürü (PVC), motor yağı gibi sentetik yağlayıcıların temel bileşenlerinden biri olan polialfaolefine dönüştüren yeni bir kimyasal yöntem geliştirdi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, hem plastik atıkların çevrede birikmesinin önüne geçilmesi hem de endüstriyel yağların daha sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesi açısından umut vadediyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ EN ZOR PLASTİKLERDEN BİRİ

PVC, içerdiği klor ve üretim sırasında eklenen çeşitli kimyasal katkı maddeleri nedeniyle geri dönüştürülmesi oldukça zor bir plastik türü olarak biliniyor. Bu katkı maddeleri PVC'ye esneklik, sertlik ve ısıya dayanıklılık gibi farklı özellikler kazandırırken geleneksel geri dönüşüm süreçlerini de zorlaştırıyor. Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlayan PVC ürünlerinin önemli bir bölümü atık depolama sahalarına gönderiliyor.

Diğer taraftan dünya genelinde makine ve motorlarda kullanılan yağlayıcılara olan talep artmaya devam ediyor. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem ise bu iki soruna aynı anda çözüm sunma potansiyeli taşıyor.

ESKİ SU BORULARI VE KREDİ KARTLARI DEĞERLİ BİR HAM MADDEYE DÖNÜŞEBİLİR

Araştırmacılar, su borularında, pencere çerçevelerinde ve kredi kartlarında yaygın olarak kullanılan PVC'yi bir çözücü içerisine yerleştirdi. Ardından karışıma alüminyum triklorür ve sentetik yağlayıcıların üretiminde kullanılan alfa-olefinler eklendi.

Karışım yaklaşık 70 derece sıcaklıkta üç saat boyunca ısıtıldı. İşlemin sonunda araştırmacılar nispeten yoğun kıvamlı bir yağlayıcı elde etti.

Ortaya çıkan polialfaolefin, farklı sıcaklıklarda performans gösterebilmesi, kararlılığı ve yağlama özellikleriyle bilinen sentetik baz yağlar arasında yer alıyor. Bu maddeler, yüksek performanslı sentetik motor yağlarının üretiminde kullanılıyor.

Araştırmanın lideri Liu, plastik atıklardan yüksek performanslı yağlayıcılar üretmenin mümkün olduğunu gösterdiklerini ve bu ürünlerin sürdürülebilirlik alanında artan ihtiyaçları karşılayabileceğini belirtti.

BAŞARISIZ DENEYLER YENİ BİR KEŞFİN KAPISINI AÇTI

Araştırma ekibi daha önce farklı plastik atık türlerini sabun ve deterjan üretiminde kullanılan yüzey aktif maddelere dönüştürmeyi başarmıştı. Science ve Nature Sustainability dergilerinde yayımlanan bu çalışmaların ardından ekip, geri dönüştürülmesi daha zor olan PVC'ye yöneldi.

Araştırmanın ilk aşamalarında bilim insanları PVC'nin moleküler yapısını değiştirerek daha kullanışlı maddeler elde etmeye çalıştı. Ancak yapılan deneyler beklenen sonucu vermedi. Elde edilen maddeler yumuşak, yapışkan ve pratik kullanım açısından elverişsizdi.

Bu başarısızlıkların ardından Liu, plastiklerin uzun moleküler zincirlerini değiştirmek yerine daha küçük parçalara ayırmayı düşündü.

Araştırmacılar kimyasal süreci geliştirdikçe ortaya çıkan maddelerin özelliklerini inceledi. Yapılan değerlendirmeler, ekibin yalnızca plastik atıkların geri dönüştürülmesi için değil, aynı zamanda endüstriyel yağlayıcıların üretimi için de alternatif bir yöntem keşfettiğini ortaya koydu.

OTOMOBİLLERDEN JET MOTORLARINA KADAR GENİŞ BİR KULLANIM ALANI VAR

Günlük hayatta çoğu zaman fark edilmese de yağlayıcılar modern makinelerin çalışmasında önemli bir rol oynuyor. Hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan bu maddeler, motorların verimli çalışmasına ve mekanik ekipmanların kullanım ömrünün uzamasına yardımcı oluyor.

Çim biçme makinelerinden otomobillere, endüstriyel ekipmanlardan jet motorlarına kadar pek çok alanda yağlayıcılara ihtiyaç duyuluyor. Virginia Tech araştırmacılarının geliştirdiği yöntem, bu maddelerin üretiminde plastik atıkların alternatif bir ham madde olarak değerlendirilmesinin önünü açabilir.

SIRADAKİ HEDEF BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİM

Geliştirilen yağın performansını ve ticari potansiyelini değerlendirmek için farklı üniversitelerden bilim insanları da çalışmaya dahil oldu.

Texas A&M Üniversitesi'nden Ali Erdemir ve ekibi elde edilen malzemenin performansını incelerken California Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) William Goddard, sürecin temelindeki kimyasal mekanizmaların anlaşılması için hesaplamalı çalışmalar yürüttü.

Virginia Tech Üniversitesi'nden Xi Chen ise yöntemin ekonomik açıdan uygulanabilirliğini ve daha büyük ölçekte üretim imkanlarını araştırdı.

Bilim insanları PVC atıklarının yüksek performanslı yağlayıcıların üretiminde kullanılabileceğini ortaya koysa da teknolojinin laboratuvar ortamından endüstriyel üretime taşınması için çalışmaların devam etmesi gerekiyor.

Araştırma ekibi, gelecekte yöntemin çevresel sürdürülebilirliğini daha da artırmayı ve elde edilen yağlayıcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.