Dünyanın en zehirli yılanı hangisi? İşte tehlikeli 10 tür

Dünyadaki vahşi ve tehlikeli yılanları sıralayabilmek için birçok kriter dikkate alınır. En önemlisi yılan zehirleri insanlar üzerindeki etkilerine ve toksisitesine göre sıralanır. Genel saldırılar ve bu yılanların sebep olduğu ölümlerin oranı da yıllık olarak dikkate alınır. Dünyada birçok insanın en zehirli ve daha az zehirli yılanlar tarafından öldürüldüğü de unutulmamalıdır.

Dünyanın en zehirli yılanı hangisi?

Yılan ısırmaları dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yılda yaklaşık 5.4 milyon kişi zehirli yılanların saldırısına uğramaktadır ve bunların 81 bin - 138 bin arası ölüme neden olmaktadır.

Dünyanın en zehirli yılanları şu şekilde sıralanabilir:

1. Kara Mamba

Afrika’da yaşayan dünyanın en ölümcül yılanı olan Kara Mamba, sadece iki damla zehir ile bir insanı öldürebilir. Zehirleri üç parmak toksinleri sınıfında yer aldığından, sinir hücrelerini bozar ve kişiyi öldürür. Tedavi edilmediği sürece bir ısırığın kesin olarak ölümcül olabileceğini söylemek mümkündür. Kara mamba zehri sinir hücreleri ve kas hücreleri arasındaki bağlantıyı engeller ve felce neden olur. Bu da kalp durmasına yol açabilir.

2. Bothrops Asper

Afrika kıtasında görülen ve 1.2 ila 2.5 metre uzunluğunda olan bu yılan 6 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. 2001 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, Orta Afrika’da görülen yılan zehri vakalarının büyük bir kısmından sorumludur. Bir kez ısırması bile can kaybına neden olabilir.

3. Boomslang

Bu yılan tarafından saldırıya uğrayan kişiler kas ve beyin kanamasına maruz kalabilir. Bununla beraber diş etleri ve burun delikleri ve herhangi bir kesik nokta dahil olmak üzere vücudun her çıkışından kan gelmeye başlar.

4. Doğu Kaplan Yılanı

Güney Avustralya’nın yüksek bölgelerinde ve dağlarında görülen Doğu Kaplan Yılanı, adını bedenindeki sarı ve siyah çizgilerden alır. Oldukça güçlü olan zehri, ısırıldıktan sadece 15 dakika içerisinde zehirler ve yılda en az bir insanın ölümüne neden olur.

5. Daboia Russelii

Bu yılan Hindistan'da görülen yaklaşık 58 bin ölümle sonuçlanan ısırıkların büyük bir bölümünü oluşturur. 2021 yılında yayımlanan bir makaleye göre, bu yılan en tehlikeli ve en zehirli yılanlar arasında öne çıkmaktadır. Zehri akut böbrek yetmezliği, şiddetli kanama ve çoklu organ yetmezliğine kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilmektedir.

6. Echis

Isırın bir kişi, şişlik ve ağrının ardından yoğun bir şekilde kanama yaşar. Zehri kanı pıhtılaştırma yetisini bozarak iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

7. Bantlı Krait

PLOS Neglected Tropical Diseases dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu yılanın zehri kasları felç eder ve diyaframın çalışmasını engeller. Bu durum ise akciğerlerin hava almasını engelleyerek boğulmaya yol açar.

8. Kral Kobra

Her ısırıkta 7 mililitre zehir enjekte edebilir. Bu yılanlar çoğunlukla arka arkaya dört defa saldırabilir. Tek bir ısırık bile 15 dakika içerisinde ölüme yol açabilirken, yetişkin bir fili birkaç saat içerisinde öldürebilir.

9. Kıyı Taypanı

Ilıman ve tropikal bölge ormanlarında görülen bu yılan, tehdit altında olduğunda tüm vücuduyla birlikte zıplar ve avını ısırarak zehrini enjekte eder. Australian Geographic dergisindeki makaleye göre, bu yılanın zehrine yönelik panzehirin üretildiği 1956 yılından önce, neredeyse her ısırık ölüme neden olmaktaydı.

10. İçbölge Taypanı

İçbölge Taypanı en zehirli yılanlardan biri olarak öne çıkar. Zehrinin yalnızca az bir miktarıyla bile avını öldürebilir. Bu yılanın zehri diğer türlerden farklı bir bileşene sahiptir. Bu bileşen hyaluronidaz enzimi olup, avın vücuduna daha hızlı bir şekilde etki eder.