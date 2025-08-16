Dünyanın en zengin kadını ama kimse onu tanımıyor! Serveti ise dudak uçuklatıyor

ABD’nin Arkansas eyaletinden 75 yaşındaki Alice Walton, L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını ünvanını aldı.

Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı olan Alice Walton, babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle yüzde 20 pay sahibi oldu. Alice, kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

SERVETİ 101 MİLYA DOLARA ULAŞTI

Forbes’a göre Walton’un serveti 2024’te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Servetini yalnızca Walmart’tan elde etmekle kalmayan Walton, yıllar içinde varlığını büyütmeyi başardı. Ancak lüks bir hayat yerine sanat ve hayır işlerine yönelmeyi tercih ediyor.