Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en zengin kadını ama kimse onu tanımıyor! Serveti ise dudak uçuklatıyor

ABD’nin perakende devi Walmart’ın kurucusunun kızı Alice Walton dünyanın en zengin kadını ünvanını aldı. Walton, toplamda 101 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin kadını ama kimse onu tanımıyor! Serveti ise dudak uçuklatıyor

ABD’nin Arkansas eyaletinden 75 yaşındaki Alice Walton, L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını ünvanını aldı.

Dünyanın en zengin kadını ama kimse onu tanımıyor! Serveti ise dudak uçuklatıyor 1

Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı olan Alice Walton, babasının ölümünden önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle yüzde 20 pay sahibi oldu. Alice, kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık aile servetinin ortağı oldu.

SERVETİ 101 MİLYA DOLARA ULAŞTI

Forbes’a göre Walton’un serveti 2024’te Walmart hisselerinin yüzde 40 artmasıyla 28,7 milyar dolar yükseldi ve toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Servetini yalnızca Walmart’tan elde etmekle kalmayan Walton, yıllar içinde varlığını büyütmeyi başardı. Ancak lüks bir hayat yerine sanat ve hayır işlerine yönelmeyi tercih ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! Türkiye listede mi?Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! Türkiye listede mi?
Güzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılarGüzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Anahtar Kelimeler:
Walmart para zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Güzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Güzellik kraliçesinin feci ölümü! Ayağına taş bağlayıp denize attılar

Perdelerini açık bırakınca herkes onları izledi! Otel müşterileri o çifti kaydetti

Perdelerini açık bırakınca herkes onları izledi! Otel müşterileri o çifti kaydetti

Müstakil ev gibi görünüyor ama içine giren hayrete düşüyor!

Müstakil ev gibi görünüyor ama içine giren hayrete düşüyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.