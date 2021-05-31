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Dünyanın en zor sınavlarından biri! Yapıldığı gün hayatının adeta durduğu Çin üniversite sınavı: Gaokao

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca Çinli öğrencinin kaderini belirleyen Gaokao, dünyanın en zor sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Lise öğrencilerinin iyi bir üniversiteye girebilmek için iki gün boyunca ter döktükleri sınav sıkı güvenlik önlemleri ve uygulama biçimiyle dikkatleri çekiyor.

Dünyanın en zor sınavlarından biri! Yapıldığı gün hayatının adeta durduğu Çin üniversite sınavı: Gaokao

Gaokao, Çin’deki üniversiteye giriş sınavına verilen isimdir. Bu sınavın aslında öğrencilerin tüm hayatını etkilediği düşünülüyor. Çünkü sınavın sonucuna göre toplumda iyi bir kariyer ve evlilik yapmanın önünün açıldığına inanılıyor. Üniversite girişlerinde rekabet inanılmaz boyutlarda. Her 50 bin öğrenciden yalnızca 1’i üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Sınav ülke çapında o kadar önemli ki, sınavın gerçekleştirildiği günler fabrikalar kapatılıyor ve polis araçları sokakta devriye gezmeye başlıyor. Aynı şekilde sağlık ekipleri de çeşitli rahatsızlıkların yaşanmaması için okul önlerinde bekliyor. Çin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki binlerce merkezde dün başlayan iki günlük sınav, 4 oturum şeklinde yapılıyor ve 9 saat sürüyor. Sınava giren öğrenciler ilk turda matematik, Çince ve İngilizce, ikinci turda da seçtikleri bir bölümden soruları yanıtlıyor. Birinci tur 450, ikinci tur 300 puan olmak üzere sınav sonucu toplam 750 puan üzerinden hesaplanıyor.

Gaokao, aslında pek çok kişi için de gelir kaynağı durumunda. "Gaokao dadıları", öğrenciler arasında oldukça yaygın. Burada, özel öğretmenlere oranla daha az para isteyen üniversite öğrencileri, sınav öncesi aday öğrencilerle bir süre yaşayarak sınava hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Gaokao dadılarının yanı sıra şehir dışındaki kamplarda bir hayli popüler. Maotanchang’da düzenlenen sınav hazırlık kampı, bu kampların en çok tercih edileni olarak karşımıza çıkıyor. Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde küçük bir kasaba Maotançang’da yer alan Maotançang Ortaokulu, sınavda başarılı olamayanların yeniden hazırlanmasına yardımcı oluyor. Maotançang Ortaokulu'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, istedikleri hazırlık programına göre 2 bin 500 yüen (yaklaşık 350 dolar) ila 48 bin yüen (yaklaşık 7 bin dolar) ücret ödemesi gerekiyor.

Büyük sınavda başarılı olunması iyi bir hayatın kapılarını araladığı için rüşvet ve kopya çekilmesini önlemek için katı kurallar uygulanıyor. Bu nedenle yolsuzluk, rüşvet, hile karıştırma, öğrenci ve sınav gözetmenlerinin sınav kurallarını ihlal etmesi ve kopya çekilmesini önlemek amacıyla katı kurallar uygulanıyor. Geçen sene sınavda kopya çekilmesinin önüne geçmek için buna teşebbüs eden öğrencilere 7 yıla kadar hapis cezası yaptırımı getirildi. Kopya ile mücadelede işi sıkı tutan yetkililer, gözlük, cüzdan, kameralı kalem ya da silgi gibi haberleşmede kullanılabilecek her şeyi engellemek için öğrencileri metal dedektörlerle tarıyor. Sınavın yapıldığı iki gün boyunca kentte ilave ek önlemler alınıyor. Sınava yakın lokasyanlardaki trafik tamamen durduruluyor. Ülke genelinde binlerce polis görevlendiriliyor. Güvenlik güçleri tam denetimi sağlamak için insansız hava aracılıyla gözlem yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin sınav
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