İlginç Japon geleneği! Neden Japon öğrenciler okula girerken ayakkabılarını çıkartıyor?

Japonya oldukça köklü kültürel geleneklere sahiptir. Asya öğretilerinin kucağındaki Japonya’da vatandaşlar kamu binalarına girerken ve özellikle evlerde ayakkabılarını çıkartmayı tercih eder. Peki bu kültürün önemi nedir?

Japonya’daki okulların büyük bir bölümünde temizlik işçileri çalışmıyor. Aslında ayakkabıların çıkartılmasındaki ilk neden temizliğin sağlanmasıdır. Eşitlik ve saygı anlayışını devam ettirmek isteyen Japonya’da okulun temizliğinden öğrenciler sorumlu oluyor. Ayakkabılarını çıkarttıktan sonra öğrenciler iç mekan ayakkabısı olarak bilinen uwatgutsuyu giyiyor. Yumuşak tabanlı bu ayakkabılar hem temizlik hem de eşitlik açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü bu ayakkabılar aslında ufak detayların dışında tamamen birbirinin aynısıdır. Üstelik dış aylarında ayakları sıcak tutma özelliğine sahiptir.

Okula girerken çıkarılan ayakkabılar getabako adı verilen özel bir bölüme konuluyor. Bu bölümler aslında öğrencilerin kişisel alanları olarak karşımıza çıkıyor. Japonya'da kilitli dolap gibi çözümlere ihtiyaç yok. Öğrenciler kişisel eşyalarını bu gözlere koyuyor. Öğrencilere bırakılan notlar ya da diğer kağıtlar da başkaları tarafından bu gözlere bırakılıyor. Böylece mahremiyet ve kişisel alan, herhangi bir güvenlik önlemine ihtiyaç duyulmadan tesis edilmiş oluyor.



