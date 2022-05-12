SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Dünyanın gelmiş geçmiş en garip transferi gerçekleşiyor! Mbappe'ye kulübün anahtarını veriyorlar

Dünyanın gelmiş geçmiş en garip transferi gerçekleşiyor! Mbappe'ye kulübün anahtarını veriyorlar

12.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haaland transferinden sonra dünyada marka olarak bir hayli öne çıkan Manchester City'yi gölgede bırakmak için harekete geçen Real Madrid yetkilileri inanması güç bir transfere imza atmak üzere... PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile anlaştığı iddia edilen İspanyol devi, genç oyuncuya şu ana ödenmiş en yüksek maaşı teklif edecek. İşte detaylar...

Dünyanın gelmiş geçmiş en garip transferi gerçekleşiyor! Mbappe'ye kulübün anahtarını veriyorlar
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı.

BÖYLE BİR PARA TARİHTE YOK

3332630_810x458

Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı. Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye 100 milyon euro imza parası ve 50 milyon euro yıllık ücret vereceği belirtildi

MBAPPE ŞU AN MADRID'DE

99e5d0674bbb403b9f07a1e662fe6e5e

Kulübüyle henüz sözleşme yenilemeyen Paris Saint-Germain'in yıldızı, Madrid seyahati ile akılları karıştırmıştı. Kylian Mbappe, PSG'den takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Madrid sokaklarında görüntülendi.

(MARCA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona maçında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı...Barcelona maçında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı...
Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyorFenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyor
Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...Shota Arveladze, Survivor'a damga vurdu! Ağzından kaçırdı, pot kırdı...
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...

Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...

İmza attığı takımı duyan hayrete düştü!

İmza attığı takımı duyan hayrete düştü!

Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...

Hakan'dan tarihi gol! Müthiş penaltı...

Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu! Her satırı korkunç...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.