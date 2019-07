Dünyanın her yerinden geldiler! 61 kişi dövme yaptırarak bir bütün oldu

Danimarka merkezli seyahat arama sitesi Momondo hazırladığı kampanyalarla dünya üzerindeki sınırları kaldırırken, her dilden, dinden ve ırktan insanı da eşit bir düzlemde birleştirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2016 yılında gerçekleştirdiği The DNA Journey kampanyası ile ırk ve kökene göre insanları ayırmanın ne kadar gereksiz olduğunu göstermiş ve kampanya 600 milyondan fazla etkileşim almıştı. Momondo geçtiğimiz aralık ayında dünya üzerindeki insanları birleştiren bir kampanyaya daha imza attı.

The World Piece olarak adlandırılan ve &Co tarafından hazırlanan bu kampanya insanların merakla ve açık fikirle dünyayı gezmesini teşvik ederken, dünya üzerinde her bireyin sahip olması gereken hoşgörü kavramına vurgu yapıyor. Kampanyanın reklam filmi için bir araya gelen ve bir daire oluşturan insanlar sırayla birbirlerinin hikayesini dinliyor. Sırtlarında ise bu 61 insanı ortak noktada buluşturacak ve devamlılığı olan bir hikaye oluşuyor. Her birey için anlam ifade eden dövmeler bir sırttan diğerine bağlanarak insanlar arasındaki etkileşimi ve birlikteliği sağlıyor.

Yaratıcı yönetmen Robert Cerkez projenin insanların birbiriyle bağlanma isteklerini gözettiğini ve projede yer alan kişilerin dünya barışını ne kadar istediklerini gördüklerini ifade ediyor. Proje için hazırlanan videoda bir çember şeklinde bir araya gelen ve barışın onlar için ne anlam ifade ettiğini dinleyen insanlar ne kadar yoğun bir his yaşadıklarını gösteriyorlar. Cerkez, bunun zor bir görev olduğunu düşünüyor. Ancak ekip olarak projeyi kolaylaştırmak kişilerin içindeki duyguyu azaltacağından buna başvurmadıklarını dile getiriyor. Irkçılığın ve milliyetçiliğin dünya üzerinde arttığı şu dönemlerde insanlara hiç tanımadığı biriyle bağ kuracak bir iş başarmak bu projenin zorlayıcı kısmı gibi gözüküyor. Robert Cerkez’i şaşırtan da bu durum oluyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın bu projeye gönüllü olarak katılmak istediğini söylüyor.