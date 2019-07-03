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Dünyanın her yerinden geldiler! 61 kişi dövme yaptırarak bir bütün oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Dünya üzerindeki 61 insan seyahat şirketi Momondo'nun The World Piece kampanyası için bir araya geldi ve hikayesi olan dövmeler yaptırarak bir bütün oldular.

Dünyanın her yerinden geldiler! 61 kişi dövme yaptırarak bir bütün oldu

Danimarka merkezli seyahat arama sitesi Momondo hazırladığı kampanyalarla dünya üzerindeki sınırları kaldırırken, her dilden, dinden ve ırktan insanı da eşit bir düzlemde birleştirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2016 yılında gerçekleştirdiği The DNA Journey kampanyası ile ırk ve kökene göre insanları ayırmanın ne kadar gereksiz olduğunu göstermiş ve kampanya 600 milyondan fazla etkileşim almıştı. Momondo geçtiğimiz aralık ayında dünya üzerindeki insanları birleştiren bir kampanyaya daha imza attı.

Dünyanın dört bir yanından seçilen 61 insan birleştiğinde bir hikaye oluşturacak sembolik bir jest ile birbirlerine bağlandı. Dünya barışı isteyen farklı ulustan gönüllü bu insanlar kendileri için anlam ifade eden bir hikayenin parçasını sırtlarına dövme yaptırdı. Milliyet, renk ve din ayırt etmeksizin daha iyi bir dünya görme arzusuyla bir araya gelen 61 kişi Mart 2019’da The World Piece (Dünya Barışı) kapsamında Londra’da bir araya geldi.

Sırtlarına dövme yaptıran 61 insan bir araya geldiğinde bir hikaye oluşuyor

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The World Piece olarak adlandırılan ve &Co tarafından hazırlanan bu kampanya insanların merakla ve açık fikirle dünyayı gezmesini teşvik ederken, dünya üzerinde her bireyin sahip olması gereken hoşgörü kavramına vurgu yapıyor. Kampanyanın reklam filmi için bir araya gelen ve bir daire oluşturan insanlar sırayla birbirlerinin hikayesini dinliyor. Sırtlarında ise bu 61 insanı ortak noktada buluşturacak ve devamlılığı olan bir hikaye oluşuyor. Her birey için anlam ifade eden dövmeler bir sırttan diğerine bağlanarak insanlar arasındaki etkileşimi ve birlikteliği sağlıyor.
Yaratıcı yönetmen Robert Cerkez projenin insanların birbiriyle bağlanma isteklerini gözettiğini ve projede yer alan kişilerin dünya barışını ne kadar istediklerini gördüklerini ifade ediyor. Proje için hazırlanan videoda bir çember şeklinde bir araya gelen ve barışın onlar için ne anlam ifade ettiğini dinleyen insanlar ne kadar yoğun bir his yaşadıklarını gösteriyorlar. Cerkez, bunun zor bir görev olduğunu düşünüyor. Ancak ekip olarak projeyi kolaylaştırmak kişilerin içindeki duyguyu azaltacağından buna başvurmadıklarını dile getiriyor. Irkçılığın ve milliyetçiliğin dünya üzerinde arttığı şu dönemlerde insanlara hiç tanımadığı biriyle bağ kuracak bir iş başarmak bu projenin zorlayıcı kısmı gibi gözüküyor. Robert Cerkez’i şaşırtan da bu durum oluyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın bu projeye gönüllü olarak katılmak istediğini söylüyor.

Amaç dünyayı birleştirmek

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Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlama sorumlusu ve Momondo başkan yardımcısı Per Christiansen ise The World Piece kampanyasının amacının dünyayı birleştirmek olduğunu söylüyor. Sınırları ve milletleri kaldırdığımız zaman insanları bölmeden ve ayrışmadan kurtarmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Dünya vatandaşı olmanın ve birlik olmanın en kolay yolu ise seyahat etmek olduğunu vurguluyor.

The World Piece kampanyasına katılım yüksek

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Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren kampanya dünya üzerinde 73 milyondan fazla insana ulaşırken 470 bin etkileşim ve 12 bin yorum aldı. Din, etnik köken, renk ayrımı yapmaksızın dünya vatandaşı olgusuna vurgu yapan The World Piece katılımcıları da birleştirdi. Filmin yönetmeni Joshua Neale belki de hiç bağlantı kurmayacak katılımcıların kampanya sonrasında birbirleri ile iletişimi sürdüklerini söyledi. Yönetmen Neale de bu kampanyanın katılımcılardan yayılarak diğer insanlara ulaşmasını ve sınırları kaldırarak insanları birleştirmesini temenni ettiğini söyledi.

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