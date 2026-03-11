Mynet Trend

Tayland’da korku dolu anlar! Yolcu uçağının iniş takımı koptu, metrelerce sürüklendi

Tayland’da Phuket Uluslararası Havalimanı’nda Hindistan’dan gelen bir yolcu uçağının yaptığı sert iniş sonucu iniş takımı koptu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan’ın Haydarabad kentinden Tayland’ın Phuket kentine sefer yapan Air India Express’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yerel saatle 11.24 sıralarında Phuket Uluslararası Havalimanı’na sert iniş yaptı. Uçağın, sert iniş nedeniyle iniş takımı koptu.

İniş sırasında olay yerinden ve uçağın içinden kaydedilen görüntülerde, uçağın sert iniş ve devam eden sarsıntıların ardından sürtünerek durduğu görülürken, yaşanan olayda uçağın pistten çıkmaması veya yangın çıkmaması büyük bir faciayı önledi. Uçakta bulunan yolcular, güvenli şekilde tahliye edilerek terminale getirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği görüldü.

138 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Phuket Havalimanı yetkililerinin olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, uçakta bulunan 131 yolcu ile 7 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Olayın ardından Phuket Uluslararası Havalimanı’nda bulunan tek pist güvenlik gerekçesiyle uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Pistte kalan uçağın kaldırılması ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için havalimanındaki uçuş operasyonları yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu.

TEKERLERDE SORUN TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, pistin kapalı kaldığı süre boyunca bazı uçuşların gecikmeli gerçekleştirildiğini, bazı uçakların ise alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Air India Express tarafından yapılan açıklamada ise ilk incelemelerde uçağın iniş sırasında burun tekerleğinde teknik bir sorun meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

