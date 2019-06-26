Dünyanın ilk 360 derece şeffaf duvarlı havuzu! Kimler burada yüzmek ister?

İngiltere'nin başkenti Londra, önümüzdeki dönemlerde bugüne kadar yapılmamış olan bir şeye sahip olmaya hazırlanıyor. Oluşturulan bir inşaat projesi kapsamında Londra'ya; 55 katlı bir kulenin tepesine, dünyanın en zor hava şartlarına bile karşı gelen ve Londra'nın tüm ihtişamını sergileyebilecek olan bir havuz yapılması konuşuluyor. Suyun içerisinde bile 360 derecelik görüş açısına sahip olabileceğiniz bu havuza 'Infinity London' ismi verilmiş durumda.

İşte o proje;

Yukarı doğru daralarak giden ve en üst kısmında da kare şeklini alan bu kulenin tepesine yapılacak olan havuz, yerden tam 220 metre yükseklikte olacak. Bununla birlikte havuzun kapasitesi tam 600 bin litre olacak ve şeffaf kenarlara sahip olacak.

Ayrıca havuzda bulunan suyun aşağı dökülmesini engelleyecek olan özel bir rüzgar monitörü bulunacak ve havuzun sıcaklığı da sürekli takip edilecek. Binanın kendi klima sisteminin havuza da dahil edileceği özel bir sistem sayesinde havuzun sıcaklığı belirli oranlarda kalacak.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra bu havuz, binanın çatısını tümüyle kapsıyor. Bu yüzden binanın çatısına çıkıldığı anda havuzun içinde olunuyor. Bunun nasıl sağlandığı konusunda açıklamalarda bulunan projenin tasarımcısı Alex Kemsley, havuza girmek ya da havuzdan çıkmak için denizaltılarda bulunan kapı sistemlerini kullandıklarını belirtti.