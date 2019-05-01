Dünyanın ilk 5G televizyonu geliyor!

Nikkei Asian Review’da yer alan haberde “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara” göre, söz konusu televizyonların 5G modülleri ve 8K çözünürlüklü ekranlara sahip olacağı öne sürülürken, 5G ile donatılmış televizyonlarda ayrıca geleneksel televizyon setleri gibi kablo kutuları ve fiber optik kabloların olmayacağı belirtildi. Ek olarak, söz konusu televizyonların çekim alanı çevresindeki cihazlar için bir bağlantı yönlendiricisi olarak da kullanılabileceği iddia edildi.

Televizyonlarda olması beklenen 8K çözünürlüklü ekranlar, 1080x yüksek çözünürlüklü televizyonlardaki ekranlara göre 16 kat daha fazla piksele sahip olmalarıyla piyasada var olan en ileri teknoloji ekranlar olarak biliniyor.

Söz konusu iddialar Huawei’nin yüksek kalite teknoloji ürünleri ve hizmetleri kapsamında Apple ve Samsung Electronics gibi piyasanın önde gelen teknoloji şirketleriyle rekabet etmeyi hedeflediği bir dönemde yapılırken, geçen yıl Huawei akıllı telefon sevkiyatında Apple’ı geçerek ikinci sıraya yükselmiş ve birinci sırada yer alan Samsung’a yaklaşmıştı.

DHA

