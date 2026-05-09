Dünyanın ilk alışveriş merkezi Türkiye’de çıktı! Fatih Sultan Mehmet döneminde kuruldu

Her şey, İstanbul’un fethinden sadece birkaç yıl sonra, 1461 yılında başladı. Fatih Sultan Mehmet, yeni başkentini sadece siyasi bir güç merkezi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ticaret üssü haline getirmeyi hedefliyordu.

Ayasofya’ya gelir sağlamak amacıyla temelleri atılan bu devasa yapı, bugün hepimizin bildiği Kapalıçarşı’dan başkası değil.

Çarşının çekirdeğini oluşturan Cevahir ve Sandal Bedestenleri, Osmanlı’nın erken klasik mimarisinin en nadide örnekleri olarak yükseldi. Fatih Camii’nin de mimarı olan Atik Sinan ile ilişkilendirilen bu yapılar, kalın duvarları ve kurşun kaplı kubbeleriyle aslında imparatorluğun en değerli hazinelerini koruyan birer kale gibi inşa edildi.

MODERN PERAKENDENİN TEMELLERİ: 560 YIL ÖNCEKİ 'RETINAL ZONING'

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bugün modern AVM’lerde gördüğümüz "mağaza gruplandırma" (zoning) sistemi, bundan yüzyıllar önce Kapalıçarşı’nın sokaklarında zaten uygulanıyordu. 60’tan fazla sokağı ve yaklaşık 4000 dükkânı barındıran bu dev labirentte; kuyumcular, halıcılar ve dericiler kendilerine ait özel alanlarda konumlanmıştı.

Kapalıçarşı sadece bir alışveriş alanı değil; aynı zamanda dönemin finans merkezi, sigorta sistemi ve ticaret borsasıydı. Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin "bir ticaret medeniyeti" olarak tanımladığı bu devasa yapı, bugünün tabiriyle İstanbul’un "Wall Street"i görevini görüyordu.

90 MİLYON ZİYARETÇİ İLE TARİHE MEYDAN OKUYOR

Yüzyıllar boyunca büyük yangınlar ve yıkıcı depremler atlatmasına rağmen her seferinde küllerinden doğan Kapalıçarşı, bugün hala dünyanın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri. Yılda yaklaşık 90 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve 30.000 kişiye istihdam sağlayan bu tarihi merkez, modern alışveriş merkezlerinin "cam ve çelikten" ruhuna inat, taş sokaklarında 560 yıllık bir ticaret kültürünü yaşatıyor.

Kapalıçarşı’da yürümek, sadece alışveriş yapmak değil; İpek Yolu’nun son durağında, dünyanın ilk "Shopping Mall" DNA’sının yazıldığı yerde tarihle buluşmaktır. Alışverişin ruhu, beş buçuk asırdır hâlâ aynı yerde, İstanbul’un kalbinde yaşamaya devam ediyor.