Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Parkta, klasik kuş kaçırma oyununun yanı sıra farklı temalarda oyunlar da bulunuyor. Kırmızı’nın Evi, küçük çocuklar için kum havuzu etkinlikleri sunarken, Sal Savaşı da ziyaretçilere Kuş Adası’ndan Piggy Adası’na yolculuk yaparken etkileşimli sinematik bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca parkta duvar tırmanışı, parabolik kaydıraklar, silindirik tekneler, halat parkurları bulunuyor.

Park ayrıca, dünyanın ilk hem kapalı hem açık alan karting pistine ve Büyük Ağaç’a ev sahipliği yapıyor. Bu alanda, küçükler için çeşitli eğitici atölyeler sunulurken, değişik yaş gruplarına göre hazırlanan değişik oyun alanı, ip parkuru ve güç hattı gibi heyecan verici aktiviteler bulunuyor. Ziyaretçiler, basketbol sahası, köpük kaynağı ve çocuk oyun alanını içeren Trambolin Dünyası’nda enerjilerini harcayabilirler.

Ana teması aile eğlencesi olan park, özel doğum günü odalarına ve hediyelik eşya mağazasına ek olarak, özel Angry Birds temalı menüye sahip birkaç yeme-içme satış noktası da dahil olmak üzere, herkesin ilgisini çekecek ve eğlendirecek bir dizi mağazayı da barındırıyor.