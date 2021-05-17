Dünyanın ilk aşı pasaportu! Çiçek hastalığı salgınında aşı gösterme zorunluluğu bulunuyordu

Çiçek hastalığının tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Tarihin her döneminde dünyanın her bölgesinde görülen bu hastalık, gelmiş geçmiş en ölümcül salgın hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Çiçek hastalığının semptomları arasında yüksek ateş, sırt ağrısı, titreme ve kusma gibi belirtiler bulunuyordu. Aynı zamanda virüsle enfekte olan hastanın tüm vücudunda ağır bir deri döküntüsü ortaya çıkıyordu. Poxvirus grubundan bir virüsün neden olduğu bu hastalık hava yoluyla ve temasla kolayca bulaşabiliyordu. Bu nedenle ilk vakanın görülmesinden sadece birkaç hafta sonra büyük bir salgına dönüştü. Çiçek aşısı üretilene kadar bu salgın devam etti. Salgın döneminin en kötü yılları Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşandı. Hastalığın yayılmasını azaltmak için müthiş bir aşı kampanyası başlatıldı. İnsanlar kamusal alana girerken çiçek aşısını izlerini yetkililere göstermek zorundaydı.

Hükümet 1899-1904 yılları arasında 164.283 çiçek hastalığı vakasının görüldüğünü açıkladı. Ancak yapılan araştırmalar vakaların beş katı daha fazla olduğunu iddia ediyordu. Çiçek virüsü o kadar hızlı bulaşıyordu ki yetkililer sadece aşılama yapılırsa bu salgının biteceğini belirtiyordu. Bu nedenle ülke genelinde bir aşılama kampanyası başladı. İşe ve okula gitmek, trene binmek ve hatta tiyatro bileti alabilmek için resmi aşı sertifikası gerekiyordu.