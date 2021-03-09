Yazdıkları eserlerle hafızalara kazanan edebiyatçıların tuhaf ölüm nedenleri hala araştırılıyor

Edebiyat dünyasının usta kalemi yaşamları boyunca sanata yaptığı katkılarla anılmıştır. Vefat ettikten sonra bile bu isimler anılmayı başarmıştır. Ancak bu sefer bir farkla! Sevilen edebiyatçılar ölümlerinin arkasındaki tuhaf hikayelerle biliniyor.

EDGAR ALLEN POE

Edgar Allen Poe, rivayete göre sıkıntıdan kahrolarak ölmüştü. Kulağa komik geldiğinin farkındayız ancak Poe’nin yaşadığı çağda belirsiz ölümlere çeşitli bahaneler üretilmesi oldukça popülerdi. 40 yaşındayken hastaneye kaldırılan ve tedavi altındayken hayatını kaybeden yazarın gerçek ölüm sebebi tam olarak bilinmez. Yazarın son dönemlerine ilişkin bilinen tek detay ise büyük bir sıkıntı ve üzüntü içinde geçirdiğiydi.

TENNESSEE WILLIAMS

ABD'li oyun yazarı Williams uzun yıllar ona zorluk yaratan göz problemi için kullandığı göz damlasının kapağı ağzına kaçtığında boğularak yaşamını yitirdi. Bu talihsiz ölümü oldukça üzüncü bir olay daha takip etti. Ölünce denize atılmayı vasiyet eden yazarın bu isteği göz ardı edilmiş ve sıradan bir mezarlığa defnedilmiş.

JACQUELINE SUSANN

Susann yaşamını kanser hastalığı sonucunda kaybetti. Listede yer almasının nedeni ise ölüm sebebi değil; ardından yaşanan olaylardır. Yaşamını yitirdikten sonra külleri kocası tarafından kitap biçiminde tasarlanan özel bir kaba konulur. Bu kap da kütüphanede yazdığı kitapların arasında tıpkı bir sanat eseri gibi muhafaz edildi.