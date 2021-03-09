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Yazdıkları eserlerle hafızalara kazanan edebiyatçıların tuhaf ölüm nedenleri hala araştırılıyor

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Yazdıkları eserlerle hafızalara kazanan edebiyatçıların tuhaf ölüm nedenleri hala araştırılıyor

Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden bazı ünlü edebiyatçılar, ölümlerinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bile neden öldükleri doğrulanmadı. Kimisinin ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanmamışken, kimisinin ise intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. İşte son yıllarda hayatını kaybeden ünlü edebiyatçılar...

Edebiyat dünyasının usta kalemi yaşamları boyunca sanata yaptığı katkılarla anılmıştır. Vefat ettikten sonra bile bu isimler anılmayı başarmıştır. Ancak bu sefer bir farkla! Sevilen edebiyatçılar ölümlerinin arkasındaki tuhaf hikayelerle biliniyor.

EDGAR ALLEN POE

Edgar Allen Poe

Edgar Allen Poe, rivayete göre sıkıntıdan kahrolarak ölmüştü. Kulağa komik geldiğinin farkındayız ancak Poe’nin yaşadığı çağda belirsiz ölümlere çeşitli bahaneler üretilmesi oldukça popülerdi. 40 yaşındayken hastaneye kaldırılan ve tedavi altındayken hayatını kaybeden yazarın gerçek ölüm sebebi tam olarak bilinmez. Yazarın son dönemlerine ilişkin bilinen tek detay ise büyük bir sıkıntı ve üzüntü içinde geçirdiğiydi.

TENNESSEE WILLIAMS

WILLIAMS

ABD'li oyun yazarı Williams uzun yıllar ona zorluk yaratan göz problemi için kullandığı göz damlasının kapağı ağzına kaçtığında boğularak yaşamını yitirdi. Bu talihsiz ölümü oldukça üzüncü bir olay daha takip etti. Ölünce denize atılmayı vasiyet eden yazarın bu isteği göz ardı edilmiş ve sıradan bir mezarlığa defnedilmiş.

JACQUELINE SUSANN

SUSANN

Susann yaşamını kanser hastalığı sonucunda kaybetti. Listede yer almasının nedeni ise ölüm sebebi değil; ardından yaşanan olaylardır. Yaşamını yitirdikten sonra külleri kocası tarafından kitap biçiminde tasarlanan özel bir kaba konulur. Bu kap da kütüphanede yazdığı kitapların arasında tıpkı bir sanat eseri gibi muhafaz edildi.

PERCY BYSSHE SHELLEY

PERCY BYSSHE SHELLEY

İngiliz edebiyatının romantik kalemi Shelley denizde boğularak hayatını kaybetti. Onun ölümüne dair olan ilginç kısım ise vefatının sonrasında yaşandı. Bedeni yakıldıktan sonra fark ediliyor ki kalbi bu alevlerden etkilenmiyor ve kül olan bedenin içinde sapasağlam duruyor. Yanmayan bu kalp tarihe not düşecek bir ilginçlikle şairin karısına teslim ediliyor.

ESHILOS

ESHILOS

Antik Yunan döneminin önde gelen düşünürleri ve yazarlarından biri olarak kabul edilen Eshilos’un ölüm nedeni ise listenin en tuhaf şeklini oluşturuyor. Çünkü Eshilos kafasına ispat eden kaplumbağa sonucunda öldü. Kartalların yakaladıkları kaplumbağaları sert kayalara fırlatarak kabuklarını parçaladıkları binlerce yıllık bilinen bir yöntem. Eshilos'un talihsizliği ise hayatının ilerleyen demlerinde kelleşen kafasının bir kartal tarafından taş zannedilmesiydi.

OLIVIA GOLDSMITH

OLIVIA GOLDSMITH

Hayatı boyunca pek çok estetik operasyon geçiren ve bu yönüyle ufak çaplı bir ün kazanan ABD'li feminist yazar Goldsmith bir gerdan sıkılaştırma ameliyatı için doktoruna başvurur, bu ameliyat sırasında bazı şeyler yolunda gitmez ve kalp krizi geçirir. Kurtarmaya çalışılsa da başarılı olunamaz, yaşamını yitirir.

ÖDÖN VON HORVATH

HORVATH

Macar yazar Horvath, Paris’te yaşadığı yıllarda çıkan şiddetli fırtınanın ortasında kaldı. O esnada fırtına ağaçları yerinden sökecek kadar şiddetlendi. Bir ağaçtan kopan büyük bir dal Horvath’ın kafasına çarptı. Bu çarpıntının sonucunda ünlü yazar hayatını kaybetti.

DANTE ALIGHIERI

DANTE

İtalyan edebiyatının öncü ismi ve dünya çapında ününü borçlu olduğu İlahi Komedya'nın yazarı Dante 1321'de sıtma hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiğinde gömüldüğü yerden çıkarılıp bir kilise duvarının içine yerleştirilmişti. Dante ile ilgili bu gizem, yüzyıllar sonra gerçekleştirilen bir restorasyon çalışması esnasında tesadüfen ortaya çıktı.

JAN POTOCKI

POTOCKI

Polonyalı yazar Kont Jan Potocki bir vampir olduğuna inanıyordu. Bu yüzden de kendisini halktan korumak maksadıyla gümüş bir kurşun yerleştirdiği tabancasıyla kendisini öldürdü.

SYLVIA PLATH

SYLIVIA

Sylvia Plath ölümünden bir süre önce ağır bir depresyon altındaydı ve bunun sonucu olarak çevresinin endişe duymasına yol açacak davranışlar sergiliyordu. Bu dönemin sonucunda ise Plath, kafası evindeki fırının içine sokulmuş halde ölü olarak bulundu. Çoğu kişi bunun bir intihar olduğunu düşünse de ünlü yazarın kaza sonucunda hayatını kaybettiğine inananların sayısı da fazladır.

ORHAN VELİ KANIK

orhan veli asıl

Orhan Veli'nin hayatını kaybetmesine sebep olan belediye çukuru, Ankara - Hacı Bayram civarındadır. Ankara'yı bilenler Ulus'a, Ulus'u bilenler ise Hacı Bayram'a oldukça hakimdir. Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Üç Nal Lokantası, Orhan Veli'nin liseden arkadaşı olan Şinasi Baray'ın açtığı ve edebiyat dünyasının müdavimi olduğu bir meyhaneydi. Yine her zamanki Üç Nal ziyaretini yapan Orhan Veli, buradan dönerken bir belediye çukuruna düştü ve başından yaralandı. Fakat bu konunun çok üstüne düşmeden İstanbul'a gitti. Arkadaşı ile öğlen yemeği yerken fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede "Alkol zehirlenmesi" teşhisi konuldu önce ama sonradan beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

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Dante
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