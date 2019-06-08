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Dünyanın ilk şişirilebilir göğüsleri onda

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Trans kadın Ivana Vladislava şu günlerde yaptırdığı bir operasyonla dünya kamuoyunu meşgul ediyor.

Dünyanın ilk şişirilebilir göğüsleri onda

Zira 27 yaşındaki Vladislava dünyanın ilk şişirilebilir göğüs implantlarını taktırdı.

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Vladislava 13 bin Sterlin gibi ciddi bir meblağ tutan implantları daha feminen görünmek için yaptırdığını söylüyor.

Bir önceki implant denemesi enfeksiyonla sonuçlanan kadının bir implantı çıkarılmıştı. Bu yüzden Vladislava bir yıl boyunca tek memeyle yaşamak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
meme göğüs silikon İmplant

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