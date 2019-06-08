Dünyanın ilk şişirilebilir göğüsleri onda

Zira 27 yaşındaki Vladislava dünyanın ilk şişirilebilir göğüs implantlarını taktırdı.
Vladislava 13 bin Sterlin gibi ciddi bir meblağ tutan implantları daha feminen görünmek için yaptırdığını söylüyor.
Bir önceki implant denemesi enfeksiyonla sonuçlanan kadının bir implantı çıkarılmıştı. Bu yüzden Vladislava bir yıl boyunca tek memeyle yaşamak zorunda kalmıştı.
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