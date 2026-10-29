Mum ve ışıklarla evinizi süslemeden önce bu 5 önlemi alın

Hindistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kutlanan Diwali Bayramı öncesinde evlerde temizlik, dekorasyon ve aydınlatma hazırlıkları hız kazanıyor. Geleneksel kandiller, mumlar, peri ışıkları ve dekoratif lambalarla süslenen evlerde bayram atmosferi oluşturulurken yangın güvenliğinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Özellikle açık alev kullanılan kandil ve mumlar ile uzun süre çalışan elektrikli aydınlatmalar, gerekli önlemler alınmadığında yangın riskini artırabilir. Uzmanlar, kutlamalar öncesinde evlerde bazı temel güvenlik kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Operasyon Direktörü Subodh Bhardwaj, yaptığı açıklamada, yangın tehlikelerinin aniden ortaya çıkabileceğini belirterek kutlamalar öncesinde temel güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Evlerde meydana gelen pek çok yangın ve elektrik çarpması olayının, olası tehlikelerin önceden belirlenmesi ve basit önlemlerin alınmasıyla önlenebileceğini ifade etti.

1. ELEKTRİK PRİZLERİNİ VE KABLOLARI KONTROL EDİN

Bayram süresince dekoratif ışıkların, uzatma kablolarının ve elektrikli cihazların daha uzun süre kullanılması, elektrik tesisatına binen yükü artırabilir.

Kutlamalar başlamadan önce elektrik tesisatının ve bağlantıların kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle yıpranmış kablolar, gevşek prizler ve aşırı yüklenmiş uzatma kabloları gözden geçirilmeli.

Prizlerde arıza görülmesi, yanık kokusu gelmesi veya sigortanın sık sık atması durumunda elektrik tesisatı bir uzman tarafından kontrol edilmeli. Arızalı parçalar gerekli şekilde onarılmalı ya da değiştirilmelidir.

2. YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN YERİNİ ÖNCEDEN BELİRLEYİN

Evde yangın söndürücü bulundurmak kadar, gerektiğinde kolayca ulaşılabilecek bir noktada tutmak da önemlidir.

Yangın söndürücünün erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. Ailedeki diğer kişilerin de cihazın yerini bilmesini sağlayın. Ayrıca cihazın genel durumunu ve son bakım tarihini kontrol edin.

Yeni bir yangın söndürücü satın alırken hangi yangın türlerinde kullanılabileceğine dikkat edin. Doğru cihazın seçilmesi, olası bir acil durumda daha güvenli müdahale edilmesine yardımcı olabilir.

3. DUMAN DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Yangının erken fark edilmesi, can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle kutlamalardan önce duman dedektörleri ve yangın algılama sistemleri test edilmeli.

Cihazların test düğmeleri kontrol edilmeli, gerekiyorsa pilleri değiştirilmelidir. Dekoratif süslerin ve ışıkların dedektörlerin önünü kapatmadığından emin olunmalıdır.

Dedektörün sık sık yanlış alarm vermesi durumunda pili çıkarmak yerine sorunun kaynağı araştırılmalıdır. Büyük evlerde ve apartmanlarda ise ortak yangın güvenliği sistemlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi faydalı olabilir.

4. KANDİL VE MUMLARI YANICI EŞYALARDAN UZAK TUTUN

Diwali kutlamalarının simgelerinden olan kandiller ve mumlar, yanlış konumlandırıldıklarında yangına neden olabilir. Bu nedenle açık alev bulunan ürünler, kolayca devrilemeyecekleri güvenli yüzeylere yerleştirilmelidir.

Kandil ve mumları perde, kağıt, kumaş, elektrik kabloları ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun. Özellikle çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda ekstra dikkatli olun.

Yanan kandil ve mumları gözetimsiz bırakmamak, kutlamalar sırasında alınabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor.

5. OLASI BİR YANGIN DURUMUNDA NE YAPACAĞINIZI PLANLAYIN

Yangın güvenliği için yalnızca ekipmanları kontrol etmek yeterli değil. Acil bir durumda evdeki herkesin nasıl hareket edeceğini önceden bilmesi de gerekir.

Aile üyeleriyle olası bir yangın senaryosu üzerine konuşun. Evdeki çıkış kapılarını, koridorları ve merdivenleri kontrol ederek geçiş yollarının eşyalardan arındırıldığından emin olun.

Dekorasyon ürünlerinin girişleri ve acil çıkışları kapatmadığını kontrol edin. Apartmanlarda ortak koridorların ve merdivenlerin de geçişe açık tutulması önemlidir.

Büyük konutlarda ve apartmanlarda profesyonel yangın güvenliği değerlendirmesi yaptırmak da olası risklerin önceden belirlenmesine yardımcı olabilir.

KUTLAMALARDAN ÖNCE GÜVENLİĞİ İHMAL ETMEYİN

Diwali hazırlıkları sırasında dekorasyon ve aydınlatma kadar yangın güvenliğine de öncelik verilmesi gerekiyor.

Elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi, yangın söndürücünün hazır bulundurulması, duman dedektörlerinin test edilmesi ve açık alevlerin güvenli şekilde konumlandırılması, evlerdeki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise yanan kandil ve mumların gözetimsiz bırakılmaması ve acil çıkış yollarının her zaman açık tutulmasıdır.