Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor

Laos’un merkezindeki dağlık bölgelerde yer alan Long Tieng kasabası, sakin görünümünün ardında çarpıcı bir tarihe sahip. Vietnam Savaşı döneminde ABD’nin en gizli askeri üslerinden biri burada bulunuyor, bölge “dünyanın en gizli yeri” olarak anılıyordu.

Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor

CIA destekli Hmong “Gizli Ordusu” ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü. Laos’un Xiangkhouang bölgesinde yer alan Long Tieng kasabası, Soğuk Savaş döneminde dünyanın en gizli noktalarından biri olarak tarihe geçti.

Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor 1

UZUN SÜRE SAKLANDI

1960’lı ve 70’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin “gizli savaşı”nın merkezi olan kasaba, uzun süre dünya kamuoyundan saklandı. Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Long Tieng, CIA tarafından askeri üs olarak kullanıldı.

Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor 2

Özellikle Vietnam Savaşı sırasında Laos üzerinden yürütülen operasyonlarda stratejik bir merkez haline geldi. Ancak kasabanın varlığı, yıllar boyunca resmi haritalarda yer almadı. Bu nedenle Long Tieng, “dünyanın kayıp şehri” ya da “görünmez şehir” olarak anıldı.

YAŞAYANLARIN SAYISI AZALDI

Savaşın izleri hâlâ bölgede görülürken, Long Tieng turistik bir nokta olmaktan çok, araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çeken bir alan konumunda. Özellikle CIA’nın gizli operasyonlarını inceleyenler için kasaba, hâlâ büyük bir merak konusu.
Uzmanlar, Long Tieng’in hikâyesinin yalnızca Laos tarihi açısından değil, Soğuk Savaş’ın gölgede kalmış yönlerini anlamak için de önemli olduğunu belirtiyor.

Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor 3

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi!
Hükümet ücretsiz yemek veriyordu! 846 öğrenci zehirlendiHükümet ücretsiz yemek veriyordu! 846 öğrenci zehirlendi

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.