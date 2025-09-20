Dünyanın kayıp şehri! Resmi haritalarda bile yeri yoktu! Yıllar geçtikçe yok oluyor

CIA destekli Hmong “Gizli Ordusu” ile yürütülen operasyonlarda Long Tieng, bombalama seferleri ve lojistik için kritik bir üs işlevi gördü. Laos’un Xiangkhouang bölgesinde yer alan Long Tieng kasabası, Soğuk Savaş döneminde dünyanın en gizli noktalarından biri olarak tarihe geçti.

UZUN SÜRE SAKLANDI

1960’lı ve 70’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin “gizli savaşı”nın merkezi olan kasaba, uzun süre dünya kamuoyundan saklandı. Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Long Tieng, CIA tarafından askeri üs olarak kullanıldı.

Özellikle Vietnam Savaşı sırasında Laos üzerinden yürütülen operasyonlarda stratejik bir merkez haline geldi. Ancak kasabanın varlığı, yıllar boyunca resmi haritalarda yer almadı. Bu nedenle Long Tieng, “dünyanın kayıp şehri” ya da “görünmez şehir” olarak anıldı.

YAŞAYANLARIN SAYISI AZALDI

Savaşın izleri hâlâ bölgede görülürken, Long Tieng turistik bir nokta olmaktan çok, araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çeken bir alan konumunda. Özellikle CIA’nın gizli operasyonlarını inceleyenler için kasaba, hâlâ büyük bir merak konusu.

Uzmanlar, Long Tieng’in hikâyesinin yalnızca Laos tarihi açısından değil, Soğuk Savaş’ın gölgede kalmış yönlerini anlamak için de önemli olduğunu belirtiyor.

