Dünyanın konuştuğu Türk örgüt lideri Adnan Oktar'a yeni dava şoku! 8 bin yıldan fazla hapis cezası var...

Adnan Oktar örgütünün finans kaynağı ortaya çıktı. Örgüt senelerce miras avcılığıyla milyonlarca lira gelir sağlamış. Ortaya çıkan yeni bilgilerle örgütün, tapu kayıtlarına ulaşıp zengin ailelerin miraslarını hedef aldıkları belirlendi. Yeni davada 14 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

Çiğdem Sevinç

Ekol TV muhabiri Elyasa Karatepe'nin haberine göre 8 bin 463 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın örgütünü hangi parayla finanse ettiği belirlendi. Örgütün, zengin ailelerden kalan mirasları hedef alarak büyük gelir elde ettiği tespit edildi. Hakkında yeni bir dava da açıldı. Suç örgütünün gelirinin zengin ailelerden kalan miraslar olduğu anlaşıldı.

REKOR CEZA ALMIŞTI

Adnan Oktar'ın para kaynağı tespit edildi. Örgüt üyelerinin yüklü miras kalan aileleri tespit edip mercek altına aldıkları belgelendi. Tam 8463 yılla rekor cezaya çarptırılmıştı Adnan Oktar. Örgütün en büyük gelir kaynağı ise zengin ailelerden kalan miraslar olduğu tespit edildi. Yeni bir dava daha açıldı. Tapu Müdürlüğü'nde çalışan örgüt. üyesi Selcan Yalva, yirmi altı mağdurun tapu kayıtlarını sorguladı.

YÜZDE 50 KOMİSYON ALMIŞLAR

Mal varlığı bilgilerini öğrenip örgüte sızdırdı. Yalva'yı ise örgüt yöneticisi Noyan Orcan koordine etti. Miras kaldığından habersiz olan aileleri tespit ederek, yüzde 50'ye varan komisyonlar alındığı ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bilosu'nu yürütülen soruşturma tamamlandı. On dört sanık hakkında suç örgütü kurma ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından 164 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Adnan Oktar ın da aralarında bulunduğu on dört sanık, önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

