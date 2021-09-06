Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

47 boyundaki Naim Süleymanoğlu, henüz 16 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı.

Koparmada, kendi ağırlığının 2.5 katını taşıyan ilk ve tek halterci olarak kayıtlara geçti.

Silkmede ise kendi ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci oldu.

Bulgaristan’daki Komünist rejimin, Türk halkını asimile etmeye çalıştığı dönemde, adı “Naum Şalamanov” olarak değiştirildi.

Naim Süleymanoğlu, Türk azınlığına yapılan zulme daha fazla dayanamayarak, 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Halter Şampiyonası sırasında Türkiye'ye kaçtı. Bulgaristan, Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki olimpiyatlara katılması için, Türkiye'den 1.2 milyon dolar istedi. Sorun, Turgut Özal'ın çabalarıyla çözüme kavuşturuldu.

Seul’deki olimpiyatlara katılan Süleymanoğlu, tüy sıkletteki olağanüstü performansıyla altın madalyayı ülkesine getirdi.

Dünya Şampiyonası'nı kazanıp emekli olduğunda henüz 22 yaşındaydı ancak halterden uzun süre kopamadı.

1992 yılında Barcelona'da ikinci olimpik altını elde etti.

1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üçüncü altınının da sahibi olan Süleymanoğlu, yeniden emekliye ayrıldı.

Finalde rakibi Valerios Leonidis’i yenen Süleymanoğlu, rakibini teselli ederek gönülleri bir kez daha fethetmişti.



