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Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

06.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşında Dünya Şampiyonası'nı kazanıp emekliye ayrılan 'Cep Herkülü' lakaplı efsane halterci Naim Süleymanoğlu hakkında, okudukça hem duygulanıp hem tebessüm edeceğiniz 10 müthiş bilgiyi sizler için derledik.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler
  1. 47 boyundaki Naim Süleymanoğlu, henüz 16 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Koparmada, kendi ağırlığının 2.5 katını taşıyan ilk ve tek halterci olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Silkmede ise kendi ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci oldu.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Bulgaristan’daki Komünist rejimin, Türk halkını asimile etmeye çalıştığı dönemde, adı “Naum Şalamanov” olarak değiştirildi.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Naim Süleymanoğlu, Türk azınlığına yapılan zulme daha fazla dayanamayarak, 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Halter Şampiyonası sırasında Türkiye'ye kaçtı. Bulgaristan, Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki olimpiyatlara katılması için, Türkiye'den 1.2 milyon dolar istedi. Sorun, Turgut Özal'ın çabalarıyla çözüme kavuşturuldu.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Seul’deki olimpiyatlara katılan Süleymanoğlu, tüy sıkletteki olağanüstü performansıyla altın madalyayı ülkesine getirdi.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Dünya Şampiyonası'nı kazanıp emekli olduğunda henüz 22 yaşındaydı ancak halterden uzun süre kopamadı.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

1992 yılında Barcelona'da ikinci olimpik altını elde etti.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üçüncü altınının da sahibi olan Süleymanoğlu, yeniden emekliye ayrıldı.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

Finalde rakibi Valerios Leonidis’i yenen Süleymanoğlu, rakibini teselli ederek gönülleri bir kez daha fethetmişti.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler


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Anahtar Kelimeler:
naim süleymanoğlu Türkiye
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