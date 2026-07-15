Dünyayı şaşırtan yıkım: 40 katlı dev bina her gün bir kat eksildi

Tokyo'nun simge yapılarından biri olan 139 metre yüksekliğindeki Grand Prince Hotel Akasaka'nın yıkımı, alışılmışın dışında bir mühendislik yöntemiyle gerçekleştirildi. 2013 yılında tamamlanan projede, bina patlatılmak yerine en üst kattan başlanarak kontrollü şekilde söküldü. Dışarıdan bakıldığında ise yapı, her gün biraz daha kısalarak adeta kendi kendine eriyormuş izlenimi verdi.

GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN GÖRÜLMEDİ

Ünlü Japon mimar Kenzo Tange tarafından tasarlanan ve uzun yıllar Tokyo siluetinin önemli yapılarından biri olan otel, 2011 yılında faaliyetlerini durdurdu. Ancak binanın bulunduğu bölgenin yoğun nüfuslu ve yapılaşmanın sık olduğu bir alan olması nedeniyle klasik patlatma yöntemleri güvenlik açısından uygun görülmedi.

YENİLİKÇİ SÖKÜM SİSTEMİ

Bunun üzerine Japon inşaat şirketi Taisei, "Tecorep" adı verilen yenilikçi bir söküm sistemi geliştirdi. Sistemde binanın en üst katı tamamen kapalı bir çalışma alanına dönüştürüldü. Hidrolik krikolar ve geçici taşıyıcı kolonlar yardımıyla çatı bölümü her kat söküldükçe kontrollü şekilde aşağı indirildi. Binanın içindeki vinçler ise sökülen beton ve çelik parçalarını sessizce zemin seviyesine taşıdı.

Bu yöntem sayesinde yıkım işlemi dışarıdan neredeyse fark edilmeden gerçekleştirildi. Yapı her gün yaklaşık bir kat alçalarak zamanla tamamen ortadan kalktı. Böylece çevrede yaşayanlar için hem güvenlik riski azaltıldı hem de günlük yaşamın etkilenmesi en aza indirildi.

Uluslararası teknoloji ve mühendislik yayınlarında yer alan verilere göre, kapalı söküm sistemi sayesinde çevreye yayılan toz miktarı yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıldı. Gürültü seviyesi 17 ila 23 desibel düşürülürken, yıkım sürecinde oluşan karbon emisyonunda da yaklaşık yüzde 85 oranında azalma sağlandı.

Uzmanlar, Tokyo'da başarıyla uygulanan bu yöntemin özellikle dar sokaklara, yoğun nüfusa ve karmaşık altyapıya sahip büyük şehirlerdeki eski yapıların yıkımı için önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor. Sessiz, kontrollü ve çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkan sistemin, gelecekteki kentsel dönüşüm projelerinde daha yaygın kullanılması bekleniyor.