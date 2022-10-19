Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Metin Akdülger'in sevgilisi de çok ünlü çıktı! ''Dünya gülüşün gibi güzel...''

Medcezir, Muhteşem Yüzyıl, Şahsiyet ve Kulüp gibi efsane yapımlarda rol alan yakışıklı oyuncu Metin Akdülger, şimdilerde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki oyunculuğuyla gündemde. Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan Metin Akdülger'in sevgilisi bakın kim çıktı.

Bursa'da doğup büyüyen Metin Akdülger, Selanik ve Üsküp göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisini henüz çocuk yaşlarda keşfeden Metin Akdülger, Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okurken, tiyatro kurslarına kayıt oldu. Bir dönem Yıldız Kenter'in asistanlığını yapan Metin Akdülger, usta isimden oyunculuk dersleri de aldı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan yıldız, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisiyle televizyon macerasına başladı.

Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile başrolleri paylaştığı Şahsiyet dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, dijitaldeki başarısını sürdürmeye devam etti.

Netflix'de yayınlanan Atiye dizisinde Beren Saat'in sevgilisi rolünde oynayan Metin Akdülger'in, Melisa Şenolsun ve Beren Saat ile oynadığı sevişme sahneleri büyük ses getirmişti.

Metin Akdülger; Fırat Tanış, Gökçe Bahadır, Salih Bademci'nin başrolleri paylaştığı Kulüp dizisinde ise gerçek ırkını gizlemek zorunda kalan Yahudi bir işletmeciye hayat veriyordu.

Genç yıldız, şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yakışıklı oyuncu, Demet Özdemir ile yer aldığı sevişme sahnesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dizideki cesur sahneler sonrası suskun kalamayan Seren Serengil, ''Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Oğuzhan'ın suçu ne?" demişti.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger'in sevgilisi de çok ünlü çıktı. Metin Akdülger, uzun bir süredir fenomen Cansu Akın ile aşk yaşıyor.

Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan Cansu Akın'ın YouTube'da ise 400 binden fazla abonesi mevcut.

Cansu Akın, birçok global firmayla işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Cansu Akın ve Metin Akdülger, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Metin Akdülger, fenomen sevgilisi ile verdiği aşk pozuna ''Dünya hep gülüşün gibi güzel olsun'' notunu düşmüştü.

Cansu Akın, Metin Akdülger'den önce Hazım Başaran ile uzun bir ilişki yaşamıştı.



