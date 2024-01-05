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Düpedüz nasıl yazılır? Düpedüz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.01.2024 19:05 | Son Güncelleme:
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Türkçemiz sözcük açısından bir hayli zengin bir dil olarak tanımlanmaktadır. Dilimizin kelime yönünden bu kadar zengin olmasının altında yatan nedenlerden biri geçmişte farklı kültürlerle de etkileşimde olmasından kaynaklıdır. Türkçemizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde yazmak ve okumak son derece önemli bir konudur. Bu noktada yazımında sıklıkla hataya düşülen sözcüklerden biri düpedüz kelimesidir. Peki, düpedüz nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Düpedüz kelimesi gerek sözlü gerekse yazılı iletişimlerde karşımıza yaygın olarak çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime aynı zamanda yazım kurallarına göre pekiştirmeli sözcükler sınıfına girmektedir. Pekiştirmeli olarak kullanılan sözcüklerin yazımında çoğunlukla yanlışlık yapılmaktadır. Genel olarak kelimelerin yazımında çelişkiye düşüldüğünde TDK tarafından oluşturulan sözlük sitesinden yararlanılmaktadır.

Düpedüz nasıl yazılır?

Düpedüz sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime yaygın olarak kullanılmasına karşın yazımında sıklıkla imla hatası yapıldığı görülmektedir. Bu yüzden düpedüz yazımı hususunda doğru bilgilere erişim sağlamak ayrı bir öneme sahiptir. Sözcüklerin hem yazılışları hem de okunuşları ile alakalı en doğru bilgileri bizlere Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve çevrim içi hizmet veren sözlük sitesi vermektedir. Bu site sayesinde kullanıcılar yazımında ikileme düştüğü sözcüklerin nasıl yazıldığı bilgisine kolayca ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kelimelerin ne mana taşıdığını da bilmek son derece önemlidir. Bu bağlamda düpedüz TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir sözcüktür:

  • (Zarf) Fazla düz ve doğru bir şekilde, dümdüz olarak.
  • (Zarf) Sade bir şekilde, gösterişsiz veya basit.
  • (Zarf/Mecaz) Başka bir niyet gütmeden, doğrusu.

Düpedüz ayrı mı yazılır?

Dil bilgisinde bir sözcüğün manasını daha da güçlendirmek ve vurgulamak için birtakım ilaveler yapılmasına pekiştirme denilmektedir. Düpedüz kelimesi de bir pekiştirmeli sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük birçok yerde “düpe düz” şeklinde ayrı yazılmış hâliyle kullanıldığı için düpedüz bitişik mi yazılır diye sorulmaktadır. Bu soru, dikkate alınması gereken bir sorudur.

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Türk Dil Kurumunun oluşturduğu yazım kuralları bölümüne göre sıfat ya da zarf olarak kullanılan pekiştirmeli kelimeler her zaman bitişik kullanılmalıdır. Bu noktada bu sözcük her daim “düpedüz” şeklinde bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda düpedüz doğru yazılışı şu şekilde olan bir kelimedir:

  • Düpedüz (doğru kullanım)
  • Düpe düz (yanlış kullanım)
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