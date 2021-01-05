Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Dupnisa Mağarası Trakya'nın turizme açılmış tek mağarası olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle her dönemde yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaşıyor.

Kırklareli'nde doğa turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri oluyor Dupnisa Mağarası. Mutlaka ziyaret etmek isteyeceğiniz Dupnisa Mağarası nerede, hikayesi, giriş ücreti ve daha bir çok bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

DUPNİSA MAĞARASI KIRKLARELİ

Toplam uzunluğu 2.720 metre olan mağara sisteminin üst katında Kuru ve Kız Mağarası, 50 - 60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alıyor. İçinden devamlı bir yer altı nehri akıyor ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunuyor. Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda yer alıyor.

dupnisa mağarası kırklareli

Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalı olan bir bölüm. Sulu mağaranın 250, Kuru Mağara'nın ise 200 metresi ziyaret edilebiliyor. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık, sulu mağara ise 15 Kasım – 15 Mayıs arasında yarasaların yoğunluğu nedeniyle ziyarete kapanıyor.

dupnisa mağarası nerede

Dupnisa Mağarasında; 11 türden yaklaşık 60 bin yarasa ile 184 mağara omurgasızı yaşıyor. Dupnisa Mağarası'nın içinde, sürekli akışa sahip yer altı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreye ulaşan göletler bulunuyor. Kuru ve Sulu mağaralarda dev sarkıtlar, dikit ve sütunlar ile damla taş havuzları yer alıyor.

DUPNİSA MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR

Dupnisa Mağarası Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünün sınırları içinde yer alıyor. Köyün 5-6 km güneybatısındaki mağaraya kuzeyden Kırklareli-Dereköy-Sarpdere, Kırklareli-Üsküp-Çukurpınar-Sarpdere veya güneyden de Vize-Poyralı-Demirköy-Balaban-Sarpdere yollarıyla gidebilirsiniz.

Dupnisa Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

DUPNİSA MAĞARASI HİKAYESİ

Dupnisa Mağarası efsanesine göre, bölgede bulunan bir genç erkek, papazın kızı Nysa'ya aşık olmuş ancak Nysa'yı gence vermemişler. Genç papazdan kaçarak bu mağaraya saklanmış. Aramalara rağmen genci bulamamışlar. Bir süre sonra gencin mağarada öldüğü ve taşlaşmaya başladığı belirlenmiş.

dupnisa mağarası

Nysa mağaraya gidip gencin öldüğünü görmüş ve genç kız da yaşamını yitirerek orada taşa dönüşmüş. Mağarayı ziyaret ettiğinizde iki eli görebilirsiniz. Bu iki el birbirlerine kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor.

DUPNİSA MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Dupnisa Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için tam 15 TL, öğrenci 5 TL. Burada müze kart geçerli değil. Ayrıca otopark ücreti olarak da 5 TL ücret alınıyor.

Ziyaret saatleri
Mağara 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Dupnisa Mağarası açık mı?
Sulu Mağara 15 Kasım-15 Mayıs tarihleri arasında kapalı. Ancak Kuru Mağara'yı ziyaret edebilirsiniz. En sağlıklı bilgi için numaralarından iletişime geçebilirsiniz.

İletişim: 0536 372 87 49

dupnisa mağarası kamp

Dupnisa Mağarası Kamp
Mağaranın etrafında kolaylıkla çadırınızı kurup konaklayabileceğiniz alanlar var. Hizmet veren bir kamp alanı mevcut değil.

Dupnisa Mağarası Piknik Alanı
Dupnisa Mağarası'nın olduğu bölgede kafe ve piknik alanı da bulunuyor. Derenin içindeki piknik masalarında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Rengarenk kelebeklerin izinde tropikal bir bahçeRengarenk kelebeklerin izinde tropikal bir bahçe
Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Tarihte yolculuk: Aizanoi Antik Kenti

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer!

Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Rengarenk kelebeklerin izinde tropikal bir bahçe

Galeriç Ormanı nerede, nasıl gidilir? Galeriç Subasar Ormanı

Bahar aylarında gören mest oluyor

Gökgöl Mağarası nerede? Zonguldak Gökgöl Mağarası hakkında bilgi, özellikleri, giriş ücreti

Zonguldak'ta saklı bir cennet!

İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir? Moryayla Yedigöller

Rize Erzurum sınırında bir cennet: İspir Yedigöller

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.