Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Kırklareli'nde doğa turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri oluyor Dupnisa Mağarası. Mutlaka ziyaret etmek isteyeceğiniz Dupnisa Mağarası nerede, hikayesi, giriş ücreti ve daha bir çok bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

DUPNİSA MAĞARASI KIRKLARELİ

Toplam uzunluğu 2.720 metre olan mağara sisteminin üst katında Kuru ve Kız Mağarası, 50 - 60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alıyor. İçinden devamlı bir yer altı nehri akıyor ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunuyor. Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda yer alıyor.

Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalı olan bir bölüm. Sulu mağaranın 250, Kuru Mağara'nın ise 200 metresi ziyaret edilebiliyor. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık, sulu mağara ise 15 Kasım – 15 Mayıs arasında yarasaların yoğunluğu nedeniyle ziyarete kapanıyor.

Dupnisa Mağarasında; 11 türden yaklaşık 60 bin yarasa ile 184 mağara omurgasızı yaşıyor. Dupnisa Mağarası'nın içinde, sürekli akışa sahip yer altı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreye ulaşan göletler bulunuyor. Kuru ve Sulu mağaralarda dev sarkıtlar, dikit ve sütunlar ile damla taş havuzları yer alıyor.