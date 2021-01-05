Dupnisa Mağarası nerede, açık mı? Dupnisa Mağarası giriş ücreti, hikayesi, yol tarifi

Kırklareli'nde doğa turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri oluyor Dupnisa Mağarası. Mutlaka ziyaret etmek isteyeceğiniz Dupnisa Mağarası nerede, hikayesi, giriş ücreti ve daha bir çok bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.
Toplam uzunluğu 2.720 metre olan mağara sisteminin üst katında Kuru ve Kız Mağarası, 50 - 60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alıyor. İçinden devamlı bir yer altı nehri akıyor ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunuyor. Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda yer alıyor.
Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalı olan bir bölüm. Sulu mağaranın 250, Kuru Mağara'nın ise 200 metresi ziyaret edilebiliyor. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık, sulu mağara ise 15 Kasım – 15 Mayıs arasında yarasaların yoğunluğu nedeniyle ziyarete kapanıyor.
Dupnisa Mağarasında; 11 türden yaklaşık 60 bin yarasa ile 184 mağara omurgasızı yaşıyor. Dupnisa Mağarası'nın içinde, sürekli akışa sahip yer altı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreye ulaşan göletler bulunuyor. Kuru ve Sulu mağaralarda dev sarkıtlar, dikit ve sütunlar ile damla taş havuzları yer alıyor.
Dupnisa Mağarası Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünün sınırları içinde yer alıyor. Köyün 5-6 km güneybatısındaki mağaraya kuzeyden Kırklareli-Dereköy-Sarpdere, Kırklareli-Üsküp-Çukurpınar-Sarpdere veya güneyden de Vize-Poyralı-Demirköy-Balaban-Sarpdere yollarıyla gidebilirsiniz.
Dupnisa Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.
Dupnisa Mağarası efsanesine göre, bölgede bulunan bir genç erkek, papazın kızı Nysa'ya aşık olmuş ancak Nysa'yı gence vermemişler. Genç papazdan kaçarak bu mağaraya saklanmış. Aramalara rağmen genci bulamamışlar. Bir süre sonra gencin mağarada öldüğü ve taşlaşmaya başladığı belirlenmiş.
Nysa mağaraya gidip gencin öldüğünü görmüş ve genç kız da yaşamını yitirerek orada taşa dönüşmüş. Mağarayı ziyaret ettiğinizde iki eli görebilirsiniz. Bu iki el birbirlerine kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor.
Dupnisa Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için tam 15 TL, öğrenci 5 TL. Burada müze kart geçerli değil. Ayrıca otopark ücreti olarak da 5 TL ücret alınıyor.
Ziyaret saatleri
Mağara 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Dupnisa Mağarası açık mı?
Sulu Mağara 15 Kasım-15 Mayıs tarihleri arasında kapalı. Ancak Kuru Mağara'yı ziyaret edebilirsiniz. En sağlıklı bilgi için numaralarından iletişime geçebilirsiniz.
İletişim: 0536 372 87 49
Dupnisa Mağarası Kamp
Mağaranın etrafında kolaylıkla çadırınızı kurup konaklayabileceğiniz alanlar var. Hizmet veren bir kamp alanı mevcut değil.
Dupnisa Mağarası Piknik Alanı
Dupnisa Mağarası'nın olduğu bölgede kafe ve piknik alanı da bulunuyor. Derenin içindeki piknik masalarında keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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