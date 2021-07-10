Dur durak bilmiyor! Demet Akalın önce Bulgaristan sonra Çeşme yollarına düştü

Ünlü şarkıcı ve "Türkçe popun kraliçesi" olarak lanse edilen Demet Akalın, pandemi döneminde en çok sızlanan isimlerden biriydi. Müzisyenlerin düştüğü kötü duruma dikkat çekmek isterken, "Pandemide geçinemiyorum" demesi uzun süre gündemden düşmedi. Daha sonra yakın arkadaşı Alişan'la birlikte sunduğu sabah programıyla durumunu az da olsa düzelten Demet Akalın, bu kez de sponsorlar sayesinde tatil tatil gezmeye başladı. Bir an önce restoranların açılması ve konserlerin başlaması yönünde yaptığı çağrılar ise çizdiği bu tablonun yanında önemsiz kaldı. Nihayet, temmuz ayı itibarıyla Demet Akalın'ın hayalleri gerçek oldu ve konserler başladı. Gece yarısından sonra sahne alamasa da, bu bile Demet Akalın'ı mutlu etmeye ve konser takvimini doldurmaya yetti.

Dur durak bilmiyor

Önce ABD turnesi yapan, normalleşme adımlarıyla da Türkiye'de art arda konserler vermeye başlayan Demet Akalın'ın ilk durağı İzmir'di. Ama dün gece hayli şaşırtan bir rota seçti, Bulgaristan. Kara yoluyla Bulgaristan'a gidip dönen Demet Akalın, uçak kullanmadığı için hayranlarını hayli şaşırttı.

Bulgaristan'ın yol yorgunluğu geçmeden, bu kez de Çeşme konseri için yine kara yolunu kullanan Demet Akalın'ın hali, sosyal medyada "Dur durak bilmiyor" yorumlarına neden oldu.



